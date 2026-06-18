¿En duda? Esto es lo que se sabe sobre la presencia de Messi en el próximo partido del Mundial ante la situación de su padre

Este jueves, la familia de Lionel Messi emitió un comunicado luego de que circularan rumores en Argentina sobre un grave deterioro de la salud de Jorge Messi, de 68 años.

TE PUEDE INTERESAR

En el texto, la familia confirma que el padre del astro argentino "atraviesa una situación de salud" y se encuentra bajo atención médica pero con una evolución favorable.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señaló el comunicado, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad que padece.

VEA TAMBIÉN Lo que se sabe sobre la salud del padre de Messi quien se recupera de un "problema de salud" o

En medio de este contexto de preocupación, Messi fue parte del entrenamiento de la Albiceleste que organizó en las instalaciones del Sporting Kansas City, equipo de la MLS.

Lionel Messi se entrenó la tarde del jueves junto a sus compañeros de la selección de Argentina en Kansas City, unas horas después de que se dieran a conocer los problemas de salud que enfrenta su padre.

La Pulga saltó al césped con un grupo de compañeros y charlando con su inseparable amigo Rodrigo De Paul frente a alrededor de un centenar de periodistas, una cantidad que prácticamente doblaba la de los entrenamientos anteriores.

El capitán albiceleste, que cumplirá 39 años la próxima semana, se mostró con el mismo buen ánimo que durante toda la concentración en Kansas City.

El crack argentino bromeó y sonriendo en varias ocasiones durante el primer cuarto de hora de ejercicios, tras el cual se cerró el acceso a la prensa sin que hubieran declaraciones, como es habitual.

El regreso de Nicolás Tagliafico fue la gran novedad de estos trabajos de preparación del segundo partido de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, el lunes ante Austria en Arlington, vecino a Dallas (Texas).

El lateral izquierdo del Olympique de Lyon, recuperado de una sobrecarga de gemelo, fue baja en el triunfo 3-0 en el debut ante Argelia y no había entrenado hasta ahora al mismo ritmo de sus compañeros.