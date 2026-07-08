Público se conmueve por gesto del número dos del mundo tras vencer en Wimbledon a tenista que le había ganado siete partidos seguidos

El tenista alemán Alexander Zverev se clasificó este miércoles a las semifinales del tercer Grand Slam del año en Wimbledon tras vencer en tres sets al norteamericano Taylor Fritz en sets corridos por un marcador de 6-4, 6-4,-6-2.

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La victoria tuvo un sabor especial para Zverev pues llevaba siete partidos consecutivos sin poder derrotar a Fritz.

El final de esa racha le causó al alemán una alegría que no ocultó tras el final de partido y que conmovió al público londinense.



Zverev no había logrado adentrarse entre los cuatro mejores de Wimbledon hasta esta edición. Era el único Grand Slam en el que no había podido acceder a semifinales.

El alemán terminó el juego en una hora y 59 minutos e igualó a las estrellas como Novak Djokovic, Marin Cilic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los únicos tenistas activos en llegar a semifinales en todas las competencias de Grand Slam.

“Espero jugar dos partidos más aquí”, confesó Zverev con una sonrisa. “Pero por ahora, estoy muy contento de estar en semifinales, especialmente contra Taylor, al que no había podido ganar en los últimos dos años. Me había derrotado durante dos años seguidos… Jugué un partido fantástico y estoy muy feliz de estar en semifinales”.

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Sin embargo, Zverev se guardaba una carta. Dos de los tres partidos que habían encarado en Wimbledon ante Fritz cayeron a su favor, eso además de la confianza de ser el campeón del último Grand Slam.

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Un break en el tercer juego del partido encarriló el primer set, así como su capacidad para salvar las cuatro oportunidades de quiebre que concedió.

Zverev buscará su primera final en Wimbledon este viernes ante la revelación local, el invitado británico Arthur Fery, que sorprendió en el campo Center Court al cabeza de serie No.9 Favio Cobolli por 6-4, 7-6(4) y 6-0.