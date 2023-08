"Fue un circo": DT colombiano se va con todo frente a Messi y el árbitro del partido Inter de Miami vs. Orlando City

El pasado miércoles 2 de agosto, el DT del Orlando City, Óscar Pareja, se desahogó en rueda de prensa, canalizando toda su frustración por la eliminación del club que dirige de la Leagues Cup (torneo oficial disputado entre equipos de la Major League Soccer y Liga MX).

Exactamente, el timonel colombiano criticó la actuación del juez del encuentro, alegando una supuesta “liviandad arbitral existente” en el equipo que lidera Lionel Messi.

“Creo que tenemos que ser claros. El partido fue disputado por dos equipos y se puede analizar tácticamente, lo que pudo pasar aquí y allá, pero tenemos que empezar con una realidad: el fallo del penal y otros fallos fueron ridículos. Y quiero decir que la atención que tuvimos aquí, con todo lo que está pasando, se transformó en un circo. Hoy fue un circo”, inició el estratega del Orlando City.

“El penal es increíble. No sé si hubo VAR hoy aquí, porque si vino y tenemos árbitros ahí, tenemos que ser honestos e ir a ver la jugada porque el juego se lo merece”, continuó.

Al tiempo, Pareja apuntó que el astro argentino pudo haber sido expulsado durante el trámite por dos fuertes entradas cometidas.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con ‘Leo’, no me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, argumentó el entrenador suramericano.

Finalmente, el DT cafetero de 54 años de edad, que en el pasado también trabajó en Colorado Rapids y FC Dallas (ambos equipos de la MLS) se dirigió a la afición del Orlando City.

“Probablemente pudimos ser más agresivos con la pelota y vamos a asumir nuestra culpa. Pero, honestamente, estamos decepcionados con el juego. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”, agregó.

A pesar del pronunciamiento de Pareja, el capitán de la ‘albiceleste’ volvió a brillar con su nueva oncena, quedándose con el 'Clásico del Sol', por los 16avos de final de la Leagues Cup.