NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Presos políticos

"Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela": Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La entrevistada se refirió además en La Tarde de NTN24 a la detención y excarcelación de la activista de DDHH Martha Lía Grajales.

Pasado un año de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro Moros se autoproclamó “presidente de Venezuela”, el régimen del país caribeño continúa cometiendo abusos generalizados contra críticos, incluyendo detenciones con motivaciones políticas.

Durante los últimos días, la dictadura venezolana ha aplicado recurrentemente el esquema de la “puerta giratoria”, lo que se traduce en la liberación de un número de presos políticos, y luego, la privativa de libertad de otros dirigentes que se oponen al sistema político chavista.

Sobre la grave situación de derechos humanos que atraviesa Venezuela, Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“El problema de la larga lista de detenciones arbitrarias de políticos en Venezuela es de vieja data”, expresó la entrevistada.

Acotó, además: “Al 5 de agosto hay más de 800 personas detenidas. La detención de Martha Lía Grajales pone de nuevo el tema en agenda”.

“La violación de derechos humanos se comete de forma sistemática y generalizada. Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela, lo venimos denunciando desde Amnistía Internacional”, manifestó.

En cuanto al caso de Grajales, agregó: “Su detención tiene que ver con su activismo y defensa de los derechos humanos”.

"Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela": Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional

