Lunes, 11 de agosto de 2025
Este fue el país europeo cuyo tribunal supremo bloqueó un proyecto de ley que restringía el flujo de inmigrantes

agosto 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El proyecto de ley ilustra el giro hacia la derecha en la política en gran parte de Europa.

El Tribunal Constitucional de Portugal bloqueó el fin de semana un proyecto de ley aprobado por la mayoría parlamentaria de derecha que tenía por objeto limitar la entrada de inmigrantes.

La razón que dio el órgano estuvo relacionada con el obstáculo que supone para los familiares a la hora de reunirse con inmigrantes que residen legalmente en Portugal.

Inmediatamente después de la decisión del viernes por la noche, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa devolvió el proyecto de ley al Parlamento, que se encuentra en receso hasta septiembre.

El mes pasado, el presidente solicitó al tribunal que revisara el documento para detectar posibles infracciones a los principios de igualdad, proporcionalidad y seguridad jurídica.

El proyecto de ley ilustra el giro hacia la derecha en la política en gran parte de Europa, mientras los gobiernos intentan frenar el ascenso de la extrema derecha siendo más duros con la inmigración.

El proyecto de ley habría obligado a cientos de miles de inmigrantes con residencia legal en Portugal a esperar dos años antes de poder solicitar permiso para que sus familiares directos se reunieran con ellos.

Solo los trabajadores altamente cualificados y los inversores con permisos de residencia especiales hubiesen estado exentos.

El tribunal dictaminó que el proyecto de ley "probablemente conducirá a la separación de miembros de la familia" de ciudadanos extranjeros residentes legalmente en Portugal, lo que, según dijo, sería una "violación de los derechos consagrados en la Constitución".

El año pasado el gobierno descartó un programa que permitía a los inmigrantes que ingresaban a Portugal con una visa de turista o una exención quedarse y obtener permisos de residencia si encontraban trabajo.

Los inmigrantes de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa aún disfrutan de la mayoría de estos privilegios, pero el proyecto de ley impondría el requisito de una visa de trabajo o residencia de largo plazo que tendrían que solicitar en el país de origen.

El Parlamento aprobó el proyecto de ley el 16 de julio con el apoyo de la coalición gobernante de centroderecha y del partido de extrema derecha Chega, que surgió como la segunda fuerza parlamentaria más grande en las elecciones generales de mayo.

Los partidos de la oposición de izquierda han criticado al Gobierno por lo que califican de proyecto de ley inhumano y por permitir que Chega imponga su agenda contra la inmigración al Gobierno minoritario.

El Gobierno, por su parte, niega tales acusaciones argumentando que los flujos migratorios requieren mejores controles y ya ha anticipado que pretende ajustar el proyecto de ley a las objeciones del Tribunal.

De acuerdo con un informe la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA), Portugal cerró el año pasado con más de 1,5 millones de residentes extranjeros, lo que supuso cuatro veces más que en 2017.

