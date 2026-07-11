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Sábado, 11 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

La NASA confirma desplazamiento masivo de terreno en Venezuela provocado por los terremotos: "por eso el daño fue tan extremo"

julio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
La NASA confirma desplazamiento masivo de terreno en Venezuela por terremotos - Foto AFP
La NASA confirma desplazamiento masivo de terreno en Venezuela por terremotos - Foto AFP
Este impresionante efecto ha sido documentado con una precisión sin precedentes gracias a tecnología de última generación del satélite NISAR.

La NASA confirmó que un desplazamiento masivo del terreno fue provocado por los terremotos devastadores que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026.

Este impresionante efecto ha sido documentado con una precisión sin precedentes gracias a tecnología de última generación del satélite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), una colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos e India.

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Este avanzado equipo capturó mapas detallados que revelan cómo la superficie terrestre se desplazó en La Guaira y otras ciudades costeras del estado tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que ocurrieron con menos de un minuto de diferencia.

Los mapas fueron procesados por el equipo científico de NISAR de la NASA utilizando una técnica llamada InSAR, que compara datos de múltiples pasadas del satélite para detectar cambios sutiles en la distancia entre el satélite y el suelo.

Las imágenes adquiridas entre el 25 y 30 de junio, después de los terremotos, se compararon con imágenes del 13 y 18 de junio, antes de los eventos sísmicos.

Los datos revelan un patrón complejo de desplazamiento horizontal y vertical. Las áreas rojas en el mapa muestran donde el suelo se movió hacia el este y arriba.

Las áreas azules indican movimiento hacia el oeste y abajo. Debido a que el terremoto ocurrió en una falla de desplazamiento lateral, la mayor parte del desplazamiento fue horizontal.

"Estas son las razones por las que el daño en Caracas y La Guaira fue tan extremo", declaró Eric Fielding, geofísico del JPL que proporcionó los mapas.

Las zonas de color azul profundo al sur de una sección de la falla indican que el desplazamiento superficial hacia el oeste alcanzó hasta 60 centímetros, significativamente mayor que en otras áreas.

Los sismos ocurrieron en la zona de fractura que marca el límite entre la placa del Caribe al norte y la placa Sudamericana al sur.

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Los científicos señalan que las fallas a lo largo de este límite de placas, incluyendo el sistema de falla San Sebastián donde probablemente ocurrieron estos terremotos, han estado acumulando tensión durante largo tiempo.

La ruptura de la falla se propagó hacia el mar, en dirección este, y luego regresó a tierra cerca del aeropuerto internacional al norte de Caracas, marcado por una banda blanca estrecha visible entre los desplazamientos hacia el oeste y el este.

"InSAR nos dice mucho sobre lo que sucedió durante este terremoto", añadió Fielding. Utilizando los datos de NISAR, el Servicio Geológico de Estados Unidos refinó su modelo de deslizamiento de falla para comprender mejor cómo se deslizó la falla en profundidad.

Los mapas de desplazamiento fueron proporcionados a través del sistema de Respuesta Urgente de NISAR, un proceso acelerado que puede entregar datos en 12 a 24 horas para apoyar la respuesta ante desastres.

Esta fue la primera vez que el sistema se utilizó para mapear el desplazamiento superficial de un gran terremoto.

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