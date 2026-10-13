Golazo de Luis Díaz: el colombiano rompe su sequia con el Bayern Múnich en maratónico partido en el que fue expulsado Olise

Luis Díaz se volvió a hacer sentir en la UEFA Champions League este martes 13 de octubre, al anotar para el Bayern Múnich ante el Viking FK, en Noruega. El colombiano se sumó a la reacción del conjunto bávaro en un encuentro que inició cuesta arriba para los visitantes y que terminó en un empata 3 a 3.

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La anotación llegó después de una combinación ofensiva entre Harry Kane y Konrad Laimer, que terminó con el balón en los pies del colombiano para definir y celebrar en el escenario europeo.

Según el reporte de 365Scores, el tanto representó el primero de Díaz en esta edición de la Champions y no solo esto, sino que también para remontar momentáneamente el partido, ya que con la expulsión de Michael Olise, el club alemán se quedó con un jugador menos en cancha y no pudo sostener el resultado.

El gol fue sobre todo importante para el guajiro, que venía buscando recuperar su cuota anotadora con el Bayern.

Su actuación de igual forma llega después de que el club alemán le expresara públicamente su respaldo en medio de las críticas por la falta de goles y asistencias.

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El conjunto alemán afrontó la segunda jornada de la fase de liga frente a un Viking que sorprendió con sus primeros goles y puso presión a uno de los favoritos del torneo. El Bayern requería reaccionar para evitar complicaciones en su camino europeo.

Díaz, titular en el encuentro, de nuevo muestra su capacidad para desequilibrar en ataque y aprovechar los espacios en el área rival. Su gol refuerza las expectativas de los aficionados colombianos, que siguen de cerca su rendimiento en el fútbol alemán.