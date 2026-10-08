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Jueves, 08 de octubre de 2026
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MLB

Histórico cambio en la MLB: proponen recortar la temporada regular a 154 partidos y ampliar las Series Divisionales

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Vista general del Dodger Stadium-Foto: EFE
Vista general del Dodger Stadium-Foto: EFE
La propuesta plantea reducir el calendario regular a 154 juegos sin afectar el salario de los deportistas.

La comisión de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) presentó de manera oficial una ambiciosa propuesta al sindicato de jugadores con miras a modificar el formato de competición a partir del año 2029, recortando la exigente fase regular de 162 a 154 compromisos para otorgar un mayor descanso a los atletas.

El plan estratégico garantiza la preservación de los ingresos contractuales de los beisbolistas, ajustando de forma proporcional las cláusulas de contratos, bonos e incentivos.

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En contraprestación, la entidad busca revitalizar el espectáculo mediante un esquema revolucionario que permitirá a los mejores equipos clasificados elegir de forma directa a sus contendientes en la Ronda del Comodín y en las Series Divisionales, premiando el rendimiento sostenido durante la campaña.

“El objetivo central de la propuesta busca otorgar valor a cada triunfo de la fase regular, reducir los riesgos de lesiones mediante jornadas fijas de descanso y maximizar el impacto comercial de la postemporada. La ampliación de las Series Divisionales al mejor de siete juegos potenciará las transmisiones de televisión y la competitividad”, explicaron los voceros oficiales del comisionado al detallar la hoja de ruta.

Entre las innovaciones técnicas destaca la inclusión de jornadas de descanso estratégicas previas a los episodios definitorios de las Series de Campeonato, lo cual garantizará la presencia de los mejores lanzadores abridores en los duelos cruciales.

La reestructuración coincide con el inicio de los nuevos contratos de derechos audiovisuales, abriendo ventanas de transmisión inéditas y fomentando nuevas rivalidades regionales entre las franquicias.

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La dirigencia y el gremio de jugadores mantendrán mesas de concertación durante los próximos meses para evaluar el impacto logístico del formato, asegurando la modernización del espectáculo sin perder la esencia histórica de la pelota caliente.

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