La AFA dio a conocer las fechas y los rivales de los últimos juegos amistosos de la selección de Argentina previo a su participación en la Copa del Mundo 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves lo que será el itinerario final de preparación de la selección de Argentina, previo a su participación en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, donde buscarán defender el título obtenido en Qatar 2022.

Por medio de un comunicado, la AFA manifestó que la ‘Albiceleste’ tendrá dos juegos de fogueo en territorio norteamericano antes de su debut mundialista.

“La Selección Mayor afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026”, indicó.

De acuerdo con lo establecido por la Asociación del Fútbol Argentino, los dirigidos por el entrenador Lionel Scaloni se medirán ante sus similares de Honduras e Islandia, encuentros que ya cuentan con fechas y escenarios deportivos definidos.

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"El primer encuentro será frente a Honduras, el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field, de la ciudad estadounidense de Texas. Y el segundo partido será frente a Islandia, el martes 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama”, expresó la AFA.

Según el ente regulador del fútbol argentino, estos juegos tienen como finalidad adelantar la “preparación definitiva para defender el máximo título, tras la obtención del Mundial en su edición 2022”.

Se espera que para estos encuentros la selección de Argentina cuente con la presencia de sus grandes figuras, como lo son Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, el ‘Dibu’ Martínez y Lionel Messi, quien disputará su último Mundial con la ‘Albiceleste’. Esto teniendo en cuenta que la lista definitiva de los 26 jugadores elegidos para el Mundial Scaloni deberá entregarla a más tardar el próximo 30 de mayo.

Cabe destacar que el combinado argentino comparte el Grupo J del certamen mundialista, junto a sus similares de Argelia, Austria y Jordania.

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Su primera salida en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 será ante la selección argelina el próximo 16 de junio en Kansas.