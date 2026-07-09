Inusual obsequio de despedida: el presidente de Turquía les regaló una pistola con seis balas a los líderes de la OTAN

En la reciente cumbre de la OTAN, varios de los líderes que asistieron se llevaron una gran sorpresa tras el inesperado regalo que les dio el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que puso en aprietos a más de uno.

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Una pistola con seis balas como municiones, ese fue el regalo de despedida que les otorgó el mandatario turco a los líderes que asistieron a la cumbre de la OTAN este miércoles.

El primero en mencionar el inusual regalo fue el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, cuando viajaba en su avión de regreso desde Ankara.

Stamer afirmó a los periodistas británicos que viajan junto a él que Erdogan le dio a cada uno de los líderes una pistola que tenía grabada cada uno de sus nombres en ella junto con una caja de municiones.

Además, junto a la pistola y las municiones decidió incluir una nota para eximir las armas de los controles a la exportación.

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El primer ministro británico también comentó que dejó la pistola en Turquía porque cada vez que fuera a ingresarla en Reino Unido sería ilegal.

Otros líderes en recibir dicho regalo fueron: al primer ministro holandés, Rob Jetten; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen explicó que su obsequio sería donado a un museo militar, mientras que el primer ministro de Grecia tiene pensado darlo al Museo de la Guerra de Atenas.

La cumbre en Ankara fue el último gran evento internacional del primer ministro británico, que anunció su renuncia el 22 de junio pasado.

Esta reunión se dio en un tenso momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les pidió a los integrantes miembros de la OTAN que cumplan la promesa de aumentar el gasto en defensa mientras Washington da un paso atrás en Europa.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, insistió en que la alianza sale fortalecida de la cumbre en Turquía, a pesar de los desacuerdos.