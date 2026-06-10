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Miércoles, 10 de junio de 2026
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La Vinotinto

"Ese Mundial era nuestro": La Vinotinto venció a Irak en amistoso y los aficionados recordaron con nostalgia que la selección árabe sacó a Bolivia en la repesca

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristian Cásseres Jr., futbolista venezolano / Oswaldo Vizcarrondo, DT venezolano - Fotos: X / EFE
Cristian Cásseres Jr., futbolista venezolano / Oswaldo Vizcarrondo, DT venezolano - Fotos: X / EFE
En redes sociales como Instagram y X (anteriormente Twitter), diferentes hinchas del equipo venezolano dejaron varias reflexiones.

El pasado martes 9 de junio, la Selección de Venezuela 2 - 0 derrotó a Irak en un partido amistoso, con goles de Cristian Cásseres Jr. y Jesús Andrés Ramírez.

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El triunfo del combinado suramericano causó nostalgia en la fanaticada venezolana, recordando que Irak fue precisamente la selección que eliminó a Bolivia en el repechaje.

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En redes sociales como Instagram y X (anteriormente Twitter), diferentes hinchas del equipo venezolano dejaron varias reflexiones.

No quiero ponerme melancólico, pero ese Mundial era nuestro... "Irak eliminó tranquilamente a Bolivia, y ayer, no es por nada, pero estos chamos le pasaron por encima a Irak", dijo un usuario de la red social X.

"Ahora sí se ponen las pilas, estamos condenados; en los momentos grandes nos asustamos, toca trabajar demasiado la mente", escribió otro navegador de internet, esta vez en Instagram.

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Lo cierto es que la gira de "fogueo" internacional en Estados Unidos, bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, dejó buenas sensaciones.

En el primer duelo disputado en el Chase Stadium de Miami, Venezuela cayó frente a Turquía (1-2) a pesar del golazo inicial convertido por Gleiker Mendoza.

Posteriormente, el combinado cerró la doble fecha FIFA con la victoria frente a los apodados 'Leones de Mesopotamia' (Irak) en el SeatGeek Stadium de Chicago.

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En lo que fueron las Eliminatorias Conmebol, la selección de Venezuela quedó eliminada matemáticamente del Mundial 2026 tras perder 6-3 frente a Colombia en el último partido.

Ese resultado dejó a la Vinotinto en la octava posición de la tabla con 18 puntos, a dos unidades de Bolivia, que se quedó con el cupo al repechaje.

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