Deyna Castellanos rompió en llanto tras anotar el gol más importante del fútbol femenino de Venezuela: 'las chamas' se metieron en el repechaje del Mundial 2027

El pasado martes 9 de junio, la selección venezolana de fútbol femenino igualó ante Uruguay 1-1 en Montevideo, con un golazo de Deyna Castellanos.

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El empate le sirvió a La Vinotinto para sellar su pase al repechaje internacional del Mundial que se celebrará en Brasil en 2027.

Venezuela, desde el inicio del encuentro, tuvo la posesión del balón, llegando en diferentes ocasiones al arco uruguayo.

Sin embargo, en la segunda mitad, Uruguay abrió el marcador al 52’, a través de Pamela González, quien recibió un centro en el área chica para cabecear y mandar a la 'caprichosa' al fondo de la red.

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Con esa ventaja de la 'celeste', Venezuela estaba parcialmente fuera del repechaje hasta que al minuto 58 apareció Deyna Castellanos.

La experimentada delantera logró un remate cruzado desde el borde del área para igualar el cotejo (1-1).

Los cambios de Ricardo Belli y el gol de Deyna le dieron a Venezuela más frescura y un subidón anímico.

Una vez finalizado el partido, La Vinotinto fue informada de que Paraguay cayó ante Colombia y Ecuador tropezó frente a Argentina, lo que le dio a Venezuela la clasificación a la segunda fase del repechaje que se disputará en febrero del 2027 a un solo partido.

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Una de las jugadoras que más se emocionaron por calzar en la repesca fue Deyn Castellanos, quien rompió en llanto sobre el terreno de juego.