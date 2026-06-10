NTN24
Miércoles, 10 de junio de 2026
Miércoles, 10 de junio de 2026
Deyna Castellanos

Deyna Castellanos rompió en llanto tras anotar el gol más importante del fútbol femenino de Venezuela: 'las chamas' se metieron en el repechaje del Mundial 2027

junio 10, 2026
Por: Nucho Martínez
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Fotos: X
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Fotos: X
El empate le sirvió a La Vinotinto para sellar su pase al repechaje internacional de la Copa del Mundo que se celebrará en Brasil.

El pasado martes 9 de junio, la selección venezolana de fútbol femenino igualó ante Uruguay 1-1 en Montevideo, con un golazo de Deyna Castellanos.

TE PUEDE INTERESAR:

o

El empate le sirvió a La Vinotinto para sellar su pase al repechaje internacional del Mundial que se celebrará en Brasil en 2027.

Venezuela, desde el inicio del encuentro, tuvo la posesión del balón, llegando en diferentes ocasiones al arco uruguayo.

Sin embargo, en la segunda mitad, Uruguay abrió el marcador al 52’, a través de Pamela González, quien recibió un centro en el área chica para cabecear y mandar a la 'caprichosa' al fondo de la red.

o

Con esa ventaja de la 'celeste', Venezuela estaba parcialmente fuera del repechaje hasta que al minuto 58 apareció Deyna Castellanos.

La experimentada delantera logró un remate cruzado desde el borde del área para igualar el cotejo (1-1).

Los cambios de Ricardo Belli y el gol de Deyna le dieron a Venezuela más frescura y un subidón anímico.

Una vez finalizado el partido, La Vinotinto fue informada de que Paraguay cayó ante Colombia y Ecuador tropezó frente a Argentina, lo que le dio a Venezuela la clasificación a la segunda fase del repechaje que se disputará en febrero del 2027 a un solo partido.

o

Una de las jugadoras que más se emocionaron por calzar en la repesca fue Deyn Castellanos, quien rompió en llanto sobre el terreno de juego.

Temas relacionados:

Deyna Castellanos

Vinotinto

La Vinotinto

Mundial

Brasil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Traduce el inmenso desespero que hoy agobia a la campaña de Iván Cepeda": Rodrigo Lara tras orden judicial que prohíbe a De la Espriella el uso de símbolos patrios

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Diosdado Cabello está en el centro de mayoría de los casos": abogado habla de la probabilidad de extradición del número dos del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Deportes

Ver más
José Mourinho | Foto: EFE
José Mourinho

Benfica rompe el silencio y habla acerca del presunto interés del Real Madrid por el técnico José Mourinho

Ousmane Dembélé, futbolista francés / Fanáticos del PSG - Fotos: EFE
Champions League

El PSG es bicampeón de Europa: los de Luis Enrique alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis

Christian Eriksen, futbolista de Dinamarca / FOTO. EFe
Fútbol

Christian Eriksen se volvió a desplomar en un partido de fútbol, esta vez en el amistoso de Dinamarca y Ucrania

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Matthew Perry (AFP)
Matthew Perry

Condenan a más de tres años de prisión a asistente personal del actor de Matthew Perry por inyectarle regularmente ketamina

Elecciones en Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

José Mourinho | Foto: EFE
José Mourinho

Benfica rompe el silencio y habla acerca del presunto interés del Real Madrid por el técnico José Mourinho

Ousmane Dembélé, futbolista francés / Fanáticos del PSG - Fotos: EFE
Champions League

El PSG es bicampeón de Europa: los de Luis Enrique alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis

Acuerdo entre EEUU e Irán - Canva
Acuerdo

Lo que se sabe sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Irán en Medio Oriente

Carlos Gimenez, congresista republicano (AFP)
Carlos A. Giménez

Congresista Carlos Giménez confirma que presiona al Gobierno Trump por "elecciones libres y democráticas en Venezuela" y rechaza que el país sea manejado por una "dictadora interina"

Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones en Colombia

En medio de amenazas, así funciona el estricto esquema de protección de varios candidatos a la Presidencia de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre