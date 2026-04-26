La Federación Venezolana de Fútbol sorprende al despedir al entrenador de La Vinotinto Sub-17 tras clasificarse al Mundial de la categoría

La Federación Venezolana de Fútbol decidió rescindir el contrato del entrenador de la selección Vinotinto Sub-17, Jhony Ferreira, pese a que consiguió su clasificación al Mundial de la categoría hace pocos días atrás.

A través de un comunicado, la FVF anunció que el director técnico venezolano no seguirá al frente del seleccionado con el que terminó séptimo entre 10 selecciones en el Sudamericano de la categoría que se disputó días atrás en Paraguay.

“La Federación Venezolana de Fútbol informa que, de mutuo acuerdo, Jhonny Ferreira y su cuerpo técnico no continuarán al frente de la Selección Nacional Sub-17 Masculina de Venezuela”, indicó la FVF.

“Agradecemos a Jhonny y a todo su equipo por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo con el que acompañaron este proceso en nuestras categorías juveniles. Desde la FVF les deseamos mucho éxito en los nuevos caminos que emprendan, y seguimos enfocados en fortalecer el trabajo de nuestras selecciones nacionales juveniles”, agregó.

Cabe resaltar que la selección Vinotinto solo pudo conseguir dos victorias en los cinco encuentros que disputó en el torneo de Conmebol. Además, desde que asumió como seleccionador juvenil en 2025, Ferreira solo tuvo una efectividad del 18% de rendimiento con 13 derrotas, cinco empates y cuatro triunfos.

La decisión ha tomado por sorpresa a la opinión pública dado que el Mundial se llevará a cabo en la segunda mitad de este año, por lo que la entidad deportiva tendrá que oficializar pronto al nuevo cuerpo técnico.

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El Mundial de la categoría se disputará anualmente con la participación de 48 selecciones. Qatar albergará la cita orbital hasta el 2030, según anunció la FIFA.