Egan Bernal brilla en la alta montaña del Tour de Francia y ascendió 15 puestos en una etapa dominada por Tadej Pogacar

La sexta etapa del Tour de Francia marcó un punto de inflexión en la carrera por cuenta de un ataque magistral en los Pirineos, que dio la bienvenida a la alta montaña en esta semana inicial de competencia.

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Dos cuestas dieron el saludo a la montañita, Col d'Aspin, de primera categoría, y después el temido Tourmalet, fuera de categoría, con un duelo entre los dos favoritos Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

El esloveno fue una máquina en ese tramo de ascenso en el que atacó y dejó al danés. Un poco más atrás los colombianos resistieron. Egan Bernal y Harold Tejada se mantuvieron en el grupo líder a más de siete minutos mientras que Sergio Higuita y Einer Rubio sufrieron en otro lote a 15 minutos.

El ganador fue Pogacar, inalcanzable para la victoria con diferencia de 2:38. Es el nuevo dueño de la camiseta amarilla.

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Egan Bernal fue el mejor de los colombianos en una jornada de alta exigencia. Tras un notable esfuerzo frente al poderío de los favoritos en la vanguardia, el zipaquireño logró ascender al undécimo puesto de la general, quedando a 4:47 del liderato. Un gran día que confirma su gran nivel en la montaña.

"Me siento bien, pero el ritmo que llevaban era muy alto. Es lo bonito del Tour, cada año se va haciendo más duro", dijo Egan.

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Este viernes 10 de Julio, será la etapa 7, y volverá en plano con 185 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux.