NTN24
Jueves, 09 de julio de 2026
Jueves, 09 de julio de 2026
Ciclismo

Egan Bernal brilla en la alta montaña del Tour de Francia y ascendió 15 puestos en una etapa dominada por Tadej Pogacar

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Egan Bernal en el Tour de France etapa 6 -Foto: EFE
Egan Bernal en el Tour de France etapa 6 -Foto: EFE
Una exhibición impecable de Egan Bernal en el mítico Col du Tourmalet revolucionó el en la etapa 6.

La sexta etapa del Tour de Francia marcó un punto de inflexión en la carrera por cuenta de un ataque magistral en los Pirineos, que dio la bienvenida a la alta montaña en esta semana inicial de competencia.

TE PUEDE INTERESAR:


Dos cuestas dieron el saludo a la montañita, Col d'Aspin, de primera categoría, y después el temido Tourmalet, fuera de categoría, con un duelo entre los dos favoritos Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

El esloveno fue una máquina en ese tramo de ascenso en el que atacó y dejó al danés. Un poco más atrás los colombianos resistieron. Egan Bernal y Harold Tejada se mantuvieron en el grupo líder a más de siete minutos mientras que Sergio Higuita y Einer Rubio sufrieron en otro lote a 15 minutos.

El ganador fue Pogacar, inalcanzable para la victoria con diferencia de 2:38. Es el nuevo dueño de la camiseta amarilla.

o

Egan Bernal fue el mejor de los colombianos en una jornada de alta exigencia. Tras un notable esfuerzo frente al poderío de los favoritos en la vanguardia, el zipaquireño logró ascender al undécimo puesto de la general, quedando a 4:47 del liderato. Un gran día que confirma su gran nivel en la montaña.

"Me siento bien, pero el ritmo que llevaban era muy alto. Es lo bonito del Tour, cada año se va haciendo más duro", dijo Egan.

o

Este viernes 10 de Julio, será la etapa 7, y volverá en plano con 185 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux.

Temas relacionados:

Ciclismo

Egan Bernal

Tour de Francia

Deportes

Tadej Pogacar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Apagón en Cuba y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Cuba

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, junto a Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
El futbolista belga Romelu Lukaku (EFE)
Bélgica

Narrador decía que su fútbol estaba "apagado" cuando lo vio entrar y en menos de 20 segundos marcó gol: así se vivió curiosa escena en el Mundial

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / NRG Stadium de Houston, Texas - Fotos: EFE / NTN24
Mundial

¿Se le dará la revancha? Cristiano Ronaldo vuelve a pisar este estadio mundialista y buscará sumar de a tres con la selección de Portugal

DT y jugadores de la selección de fútbol de Países Bajos - Fotos: EFE
Mundial

Prensa deportiva de Países Bajos pide la destitución de Koeman tras la eliminación de la 'naranja mecánica' frente a Marruecos en el Mundial

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Guillermo López, exprisionero político venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Terremoto en Venezuela

"Nos estamos organizando para el regreso de María Corina Machado": Guillermo López, exprisionero político venezolano

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Lo que se sabe de las víctimas extranjeras de los dos potentes terremotos en Venezuela

El futbolista belga Romelu Lukaku (EFE)
Bélgica

Narrador decía que su fútbol estaba "apagado" cuando lo vio entrar y en menos de 20 segundos marcó gol: así se vivió curiosa escena en el Mundial

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / NRG Stadium de Houston, Texas - Fotos: EFE / NTN24
Mundial

¿Se le dará la revancha? Cristiano Ronaldo vuelve a pisar este estadio mundialista y buscará sumar de a tres con la selección de Portugal

Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Actor

Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

Natalia Jiménez - AFP
Farándula

Entre lágrimas, Natalia Jiménez anunció qué pasará con su hija tras 5 años de luchar por ella: “Hay que seguir adelante, aunque el camino parezca imposible”

Terroristas de Hamás (AFP)
Hamás

El grupo terrorista Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza tras casi dos décadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre