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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Lionel Messi

Messi ganó en España el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: "El futbolista más exitoso de todos los tiempos"

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, jugador argentino / FOTO: EFE
Lionel Messi, jugador argentino / FOTO: EFE
Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros.

Lionel Messi, el "futbolista más exitoso de todos los tiempos", se alzó este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que reconoció su labor tanto dentro del campo como fuera de él en favor de "los niños más desfavorecidos".

Messi, "el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo", señaló el jurado en su fallo.

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"Además de su deslumbrante talento" y "excepcional trayectoria deportiva", Messi ha llevado a cabo una "formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", destacó el fallo, leído por la paranadadora española Teresa Perales, presidenta del jurado.

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

El astro argentino, que a punto de cumplir 39 años y se alista para firmar el récord de participar en seis mundiales, fue seleccionado entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades que optaban al galardón este año.

La Pulga, como le decían de niño por su contextura física, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami, donde sigue en activo.

La Fundación Princesa de Asturias (FPA), que toma su nombre de la heredera al trono de la Corona española, considera a Messi "el futbolista más exitoso de todos los tiempos", por sus 47 títulos, durante una carrera "muy regular en el tiempo" en la que ha destacado "por su liderazgo dentro del campo".

Balón de Oro en ocho ocasiones, Messi ha realizado una "importante labor solidaria" a través de la fundación que lleva su nombre, "dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad", agregó la FPA en un comunicado.

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El de Deportes es el sexto de los ocho galardones de esta edición de los premios, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la FPA.

El año pasado, el reconocimiento en este apartado fue para la tenista estadounidense Serena Williams.

En ediciones anteriores, han sido distinguidos con el galardón el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la selección de fútbol de Brasil, el maratón de Nueva York y el Equipo Olímpico de Refugiados.

Este año ya se fallaron el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.

También se otorgaron el galardón de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer; el de Cooperación Internacional, para la bóveda global de semillas de Svalbard; y la semana pasada el de Ciencias Sociales, que reconoció al historiador y ensayista británico Timothy Garton Ash.

Los galardones serán entregados por la princesa Leonor, la heredera al trono de la Corona española, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.

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