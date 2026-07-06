Confederación Brasileña de Fútbol salió en defensa del árbitro Raphael Claus al que Trump calificó de "sospechoso" por la polémica expulsión del delantero Folarin Balogun

Tras las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el árbitro que expulsó al delantero norteamericano Folarin Balogun, la Confederación Brasileña de Fútbol salió en defensa del juez brasileño Raphael Claus.

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Ante la controversial expulsión del delantero del conjunto norteamericano, Trump puso en duda el juicio del árbitro brasileño a quien calificó de "sospechoso".

Las palabras del mandatario no cayeron nada bien y por ello la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha salido en defensa de Claus sobre el que dijo que es considerado como "uno de los mejores" en el mundo.

Por medio de un comunicado, la CFB afirmó que "no existe nada en su historial que lo desacredite o que fundamente sospecha alguna".

Y agregó que desde la institución se rechazan las declaraciones dadas por el líder republicano y cualquiera que ponga "en duda la integridad de Raphael Claus" quien "es un profesional ejemplar".

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Trump dijo que le pidió durante una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se revisara la decisión de expulsar y suspender a Balogun por una entrada sobre Tarik Muharemovic.

Y ante esto, el jefe de Estado aseveró que Claus es "un poco sospechoso si revisan su pasado", cosa con la que la CBF estuvo en total desacuerdo al decir que el árbitro brasileño "es reconocido mundialmente como uno de los mejores árbitros en activo y cuenta con una trayectoria marcada por la excelencia técnica, la conducta ética y un respeto absoluto hacia el deporte".

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a dar marcha atrás en la suspensión firme de Balogun por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año".

La decisión ha generado fuertes protestas y críticas en el mundo del fútbol, comoe s el caso de la UEFA, entidad que consideró que la FIFA cruzó "una línea roja" y la Federación Belga de Fútbol presentó un recurso contra la readmisión de Balogun, que fue rechazado este lunes por la Comisión de Apelación de la FIFA.