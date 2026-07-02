Entrenador de potencia europea asegura que Colombia es ahora una de las favoritas a ganar el Mundial 2026

La selección Colombia espera con ansias su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 de este viernes en el que se medirá a Ghana.

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A pocas horas del encuentro decisivo, la selección Colombia sigue recibiendo elogios por su destacada actuación en la fase de grupos con dos victorias y un empate. La Tricolor accedió a la segunda ronda con siete unidades, incluso por encima de Portugal, que se perfilaba como la gran favorita a quedarse con el primer lugar.

Se trata del entrenador de España, Luis de la Fuente, quien elogió a la selección colombiana tras su partido ante Portugal y su clasificación como primera de su grupo en el Mundial 2026.

Durante una rueda de prensa, De la Fuente habló de las selecciones favoritas a quedar campeonas del Mundial 2026 y de esa manera puso en esa lista a Colombia.

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El director técnico aseguró que a partir de ahora incluye a Colombia como favorita, a la par de selecciones como Francia y Argentina.

“Una de las dos derrotas que sufrimos fue contra Colombia. Y la verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas, la meto ahora”, comenzó diciendo el entrenador de la selección ibérica.

“Tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una capacidad futbolística de calidad técnica muy alta; basta con ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”, agregó el seleccionador español.

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Cabe recordar que la selección española se midió este jueves a Austria en la segunda fase y la goleó 3 a 0. Ahora, espera el rival entre Croacia y Portugal, que disputarán su llave eliminatoria.