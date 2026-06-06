Néstor Lorenzo sale en defensa de la selección Colombia por la polémica de la entrega del pabellón nacional

En las últimas horas el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, fue contundente y se refirió a la polémica que se dio luego del acto de despedida y entrega del pabellón nacional organizado por el gobierno colombiano.

Varios de los jugadores de la 'Tricolor', entre ellos James Rodríguez, están siendo señalados por los aficionados de haber tenido una actitud poco cordial con el mandatario de la nación, Gustavo Petro, y su hija Antonella.

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Ante esto, el técnico argentino no se guardó nada y salió al frente de la selección afirmando que todo lo hicieron "con respeto y mucho orgullo", así como también hizo énfasis en que el equipo "juega para todos".

Durante la rueda de prensa previa al amistoso que disputarán los cafeteros ante Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, Lorenzo señaló que "el grupo ya está acostumbrada a estas cosas".

"Yo siempre digo que tenemos que estar blindados tanto como a las críticas como a los elogios y la crítica hacerla internamente. Con respecto con lo que pasó ayer, nosotros fuimos a un acto protocolario que fuimos y lo hicimos con mucho orgullo y respeto", añadió.

El entrenador argentino también explicó que el recibir la insignia nacional para la selección "es algo que lo tiene bien asumido. El grupo siempre jugó para todo Colombia y es más en las arengas previas a los partidos, la arenga del capitán de turno, es: 'jugamos para todos, jugamos para 50 millones de colombianos y jugamos para darle alegrías a ellos'".

"Así que ese compromiso que asumimos ayer recibiendo la insignia patria lo tenemos asumido desde siempre y yo sé el compromiso y la entrega que tiene este grupo para con ellos", reiteró el dirigente del banquillo cafetero.

Lorenzo se refirió de manera indirecta a la polémica que rodea a James, a quien acusa de negarle el saludo a la hija del presidente Petro, diciendo: "Sabemos que ha habido malas interpretaciones, videos cortados, cosas que se están hablando; pero la verdad es que nosotros bregamos por la unión, por la entrega, por hacer la cosas de corazón y con amor, y el grupo está comprometido 100% con la camiseta y la bandera de Colombia para todos, para los 50 millones".

Las palabras de Néstor llegan horas después del pronunciamiento que hizo la Federación Colombiana de Fútbol sobre el asunto, en donde rechazó los insultos que han recibidó los jugadores.

“La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”, comienzo diciendo el comunicado divulgado.

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“En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”, agregó.

Esto luego de que se hiciera viral un video en redes en donde "se ve" que James Rodríguez no saluda e ignora a la hija del presidente Petro y como durante el discurso del mandatario tanto él como el resto del plantel tienen una actitud poco cordial.

Dejando la polémica de lado y con el debut de la 'Tricolor' cada vez más cerca, el argentino fijó su meta máxima en el Mundial de 2026: "La aspiración es llegar al último día con posibilidades en la competencia, llegar a la final" y aclaró que dicha objetivo se construye con una mentalidad en la que se sabe que todo es "partido a partido".