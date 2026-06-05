No fue Brasil, tampoco Argentina: así fue la espectacular postal que dejó la despedida de selección suramericana rumbo al Mundial

Este viernes 5 de junio la afición paraguaya despidió a la 'Albirroja' por todo lo alto en el Estadio Defensores del Chaco.

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Este recinto deportivo lució un lleno total con más de 35.000 espectadores en el último partido amistoso previo al Mundial 2026.

La postal fue de ensueño: el cielo de este estadio de tiñó de rojo y blanco mediante fuegos artificiales.

El evento estuvo marcado por una histórica goleada 4-0 frente a Nicaragua, desatando la euforia total de la hinchada paraguaya.

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La única mala noticia de dicho trámite es que el referente paraguayo Julio Enciso sufrió una lesión muscular y se retiró llorando a los 24 minutos de la primera parte. Su presencia en la Copa del Mundo es motivo de gran preocupación.

La Selección de Paraguay, cabe el apunte, vuelve a la máxima cita del fútbol tras 16 años de ausencia.

La Selección de Paraguay ha clasificado a 9 Copas Mundiales de la FIFA a lo largo de su historia.

A continuación, el detalle de todas sus participaciones: Uruguay 1930, Brasil 1950, Suecia 1958, México 1986, Francia 1998, Corea - Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Precisamente, en el mundial de Sudáfrica fue donde mejor le fue, pues pudo alcanzar la fase de cuartos de final.

El combinado dirigido por Gustavo Alfaro cerró de gran manera su preparación y emprenderá viaje rumbo a Estados Unidos, donde debutará el próximo viernes 12 de junio en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles.