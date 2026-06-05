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Sábado, 06 de junio de 2026
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Selecciones de Colombia y de Argentina clasificadas al Mundial de Brasil 2027 - Fotos: AFP
Selecciones de Colombia y de Argentina clasificadas al Mundial de Brasil 2027 - Fotos: AFP
Copa Mundial Femenina

Colombia y Argentina, las nuevas clasificadas a la Copa del Mundo femenina de Brasil 2027

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante la última fecha, que se disputará el martes 9 de junio, se definirán los boletos para la repesca. Venezuela y Ecuador son por ahora los más opcionados.

Este viernes se disputó la octava y última jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, que dejó dos nuevas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

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Durante esta nueva fecha, los combinados de Colombia y Argentina aseguraron su tiquete directo al certamen mundialista que se desarrollará en territorio brasileño desde el 24 de junio al 25 de julio del próximo año.

Por un lado, la ‘Tricolor’ derrotó 1-0 a su similar Uruguay con un gol de Gisela Robledo (14'), quien anotó luego de una jugada colectiva que contó con la participación de Jorelyn Carabalí y Leicy Santos. Con este resultado, las dirigidas por Ángelo Marsiglia quedan de momento primeras en la clasificación con 17 puntos.

De esta manera, Colombia, que tiene entre sus estrellas a Linda Caicedo y la recién recuperada de una lesión Mayra Ramírez, aseguró su cuarta participación en una Copa del Mundo, siendo de por ahora su mejor participación en Australia y Nueva Zelanda 2023, donde alcanzó los cuartos de final.

Lo propio hizo la selección 'albiceleste', que con un empate 1-1 ante el combinado de Perú, se quedó con el segundo tique directo al Mundial. Con este resultado llegaron a 15 unidades, ubicándose de manera temporal en la segunda casilla, teniendo en cuenta que aún, al igual que las cafeteras, les queda un partido por disputar.

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Las jugadoras que anotaron por cada equipo fueron Mercedes Diz en el 75' y Cherrie Cox en el 85'.

Entre tanto, con este marcador, Argentina aseguró su octava participación en Mundial.

Durante la última jornada, que se disputará el martes 9 de junio, se definirán los boletos para la repesca. Venezuela y Ecuador son por ahora los más opcionados.

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