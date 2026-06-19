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Viernes, 19 de junio de 2026
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Cristiano Ronaldo

Ruben Dias sale en defensa de Cristiano Ronaldo y las críticas en su contra tras el empate de Portugal ante RD Congo: "Estamos todos juntos sabiendo que las dificultades son buenas"

junio 19, 2026
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
Ruben Dias y Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Ruben Dias y Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
El jugador de Manchester City desmintió los rumores de una ruptura en el vestuario 'luso' en el que se dice que unos están con Cristiano y otros en contra de él.

Portugal no empezó con buen pie su debut en el Mundial de 2026 tras empatar con la selección de República Democrática del Congo. El resultado, lejos de ser un motivo para vencer a su próximo rival y redimirse, parece que sacó a flote una disputa que podría estar teniendo el vestuario del conjunto 'luso'.

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Las falencias del equipo dirigido por Roberto Martínez fueron muchas, incluso el 'Bicho' desperdició dos chances que pudieron cambiar todo para Portugal. Sin embargo, en redes, los hinchas han afirmando que el mal rendimiento de CR7 y su falta de protagonismo se debe a sus compañeros de selección.

Mientras que otros aficionados señalan que la culpa recae solamente en el jugador del Al-Nassr que todo el tiempo quiere ser estrella, negándole la oportunidad a otros jugadores de brillar.

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Ante esto Ruben Dias salió en defensa de su compañero y afirmó que la "culpa" debería recaer en todos, no solamente en Ronaldo por ser la estrella del equipo.

En rueda de prensa, el defensa central explicó: "Creo que empezamos muy bien, marcamos un gol, hubo una energía positiva y, a partir de ahí, relajamos y perdimos disciplina en el posicionamiento, lo que nos hace menos eficientes".

"Dejamos de generar miedo en el rival y el partido entró en una dinámica extraña", añadió.

El jugador de Manchester City desmintió los rumores de una ruptura en el vestuario 'luso' en el que se dice que unos están con Cristiano y otros en contra de él.

Dias no se guardó nada y dijo: "Me es completamente indiferente todo lo relacionado con ese tema porque para mí y para nosotros no es un tema. Estamos todos juntos en busca de un sueño, todos juntos sabiendo que las dificultades son buenas".

Y sobre las críticas que recibe el 'Bicho' como único culpable del mal momento, apuntó: "Como es obvio, Cris es un gran foco de atención, pero creo que todos estamos en cuestión en un momento como este".

"Hay mucha especulación y, cuando los resultados no son los que queremos, es normal que esa especulación se triplique, pero eso no afecta a nuestra confianza. Este tipo de competición nunca se quiere que sea perfecta y, cuanto más llena de dificultades sea, mejor", concluyó.

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