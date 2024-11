Próximos partidos Eliminatoria: Colombia puede asegurar su lugar en el Mundial 2026 y Venezuela intenta mantener vivo el sueño mundialista

Las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas se celebrarán del 14 al 19 de noviembre de 2024, marcando un momento crucial para varias selecciones que buscan asegurar su participación en el Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica.

Argentina encabeza la tabla con 22 puntos, y enfrentará a Paraguay como visitante el 14 de noviembre y a Perú como local el 19. Dos victorias colocarían a la "Albiceleste" firmemente en camino al Mundial, garantizando su clasificación.

Colombia, actualmente segunda con 19 puntos, también tiene altas posibilidades de asegurar un cupo directo. Los partidos serán contra Uruguay el 15 de noviembre como visitante, y ante Ecuador el 19 como local. Una sola victoria en estas fechas podría llevar a Colombia a los 22 puntos, acercándola significativamente a la clasificación mundialista.

En el tercer y cuarto lugar están Uruguay y Brasil, ambos con 16 puntos. Estos equipos también tienen una gran oportunidad de avanzar hacia la clasificación si logran buenos resultados en sus últimos partidos de 2024.

Brasil se enfrentará a Venezuela el 14 de noviembre y a Uruguay el 19, mientras que Uruguay, en una racha de cuatro partidos sin ganar, se enfrentará a Colombia el 15 de noviembre y a Brasil el 19.

Ecuador y Paraguay ocupan los puestos 6 y 7 con 13 puntos cada uno, mientras que Bolivia es séptima con 12 puntos. Venezuela, actualmente en la octava posición con 11 puntos, necesita sumar urgentemente para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

En el caso de la Vinotinto, el primer desafío será contra Brasil en el Estadio Monumental de Maturín a las 05:00 p.m. (hora Venezuela). A pesar de que la Vinotinto está en una posición complicada, se mantienen esperanzas debido a las bajas significativas del equipo brasileño, incluyendo a Militão y Rodrygo, quienes se lesionaron en un partido con el Real Madrid.

Cabe recordar que Venezuela logró un valioso empate 1-1 contra Brasil en el Arena Pantanal, con un impresionante gol de chilena de Eduard Bello.

El segundo enfrentamiento será en Santiago, donde se medirá ante Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a las 08:00 p.m. (hora Venezuela). Las expectativas son altas dado que en la primera fase de las Eliminatorias, Venezuela logró una contundente victoria 3-0 contra Chile. Este resultado, sumado a la mala racha del equipo chileno y la tensa relación entre sus jugadores y cuerpo técnico, podría jugar a favor de los dirigidos por 'Bocha' Batista.

La situación actual de las Eliminatorias Sudamericanas promete jornadas llenas de emoción y expectativa, donde cada punto puede ser determinante para definir quiénes estarán en el esperado Mundial 2026.

Estas son las próximas fechas de la Eliminatoria:

FECHA 11

Venezuela vs. Brasil: 14 de noviembre - 4:00 p.m.

Paraguay vs. Argentina: 14 de noviembre - 6:30 p.m.

Ecuador vs. Bolivia: 14 de noviembre - 7:00 p.m.

Uruguay vs. Colombia: 15 de noviembre - 7:00 p.m.

Perú vs. Chile: 15 de noviembre - 8:30 p.m.

FECHA 12

Bolivia vs. Paraguay: 19 de noviembre - 3:00 p.m.

Colombia vs. Ecuador: 19 de noviembre - 6:00 p.m.

Argentina vs. Perú: 19 de noviembre - 7:00 p.m.

Chile vs. Venezuela: 19 de noviembre - 7:00 p.m.

Brasil vs. Uruguay: 19 de noviembre - 7:45 p.m.