“Qué golazo hijue…”: Así fue el emotivo relato de los goles de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

Colombia venció el miércoles 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, frente a miles de hinchas que colmaron el estadio Azteca, en Ciudad de México, en el partido que cerró la primera fecha del torneo.

Te puede interesar:



Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz anotaron por los cafeteros. Abbosbek Fayzullayev selló un empate temporal para los asiáticos.

VEA TAMBIÉN Insólita escena en el Mundial: Camarógrafo resultó lesionado por una patada a Luis Díaz en el partido Uzbekistán vs. Colombia o

La emoción desbordó al narrador colombiano Eduardo Luis López, quien en el relato que dio por RCN no pudo ocultar la felicidad y hasta se le escapó una grosería al aire que no pasó desapercibida por los colombianos.

“El mejor RELATOR COLOMBIANO hijue… “, “duélale a quien le duela, nadie hoy en día narra los goles mejor que el Toxi”, “se disfruta más un gol de Colombia que de cualquier otro equipo”, “perdón de nada. Así es que se narra esa vaina”, “me quedo contigo con la narración”, entre otros han sido los comentarios que le dejaron en el relato.

Muñoz marcó su primer gol mundialista en el minuto 41. El lateral entró sorpresivamente al área y remató con la punta del botín un centro de Lucho Díaz, cara a cara con el portero Utkir Yusupov.

VEA TAMBIÉN Tras la victoria ante Uzbekistán, Néstor Lorenzo pasa la página y ya analiza al próximo rival de Colombia en el mundial o

El estelar delantero del Bayern Munich anotó el segundo a los 65', cinco minutos después de que el mediocampista Fayzullayev igualara para Uzbekistán, debutante en Mundiales.

Gustavo Puerta robó el balón en el área de ataque y dejó que Lucho hiciera el resto.

El tanto opacó la celebración del gol de cabeza de Fayzullayev. Le quedó servido tras un lindo remate de Eldor Shomurodov, fallidamente defendido por Camilo Vargas.

El tercer gol llegó en el descuento, a segundos del pitazo final. Un cabezazo certero de Jáminton Campaz a un centro de Cucho Hernández.

La victoria coloca a Colombia al frente del Grupo K, tras el sorpresivo empate 1-1, más temprano, entre Portugal y RD Congo.

Los Leopardos africanos serán su próximo rival, el 23 de junio en Guadalajara. Ese mismo día, los uzbekos encaran al equipo de Cristiano Ronaldo.

Así fue la narración de los goles de Colombia del 3-1 ante Uzbekistán en el Mundial: