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Martes, 07 de julio de 2026
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Las fuerzas armadas de Estados Unidos afirman haber atacado más de 80 objetivos iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Helicóptero militar de EE. UU. - Foto de referencia - X @CENTCOM
Helicóptero militar de EE. UU. - Foto de referencia - X @CENTCOM
Más temprano, la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron más de 80 objetivos durante sus más recientes ataques contra Irán, dijo el Comando Central de la Unión Americana este martes, en una respuesta a los ataques de Teherán a tres petroleros en el estrecho de Ormuz.

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"Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho y sus alrededores", indicó el ejército norteamericano en un comunicado publicado en X (Twitter).

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Más temprano se supo que la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

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Entre las embarcaciones afectadas están el petrolero saudí Wedyan y el carguero de gas natural catarí Al-Rukayyat.

Según reportes, los ataques provocaron daños significativos y un alza inmediata en los precios globales del petróleo.

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Con este ataque, la dictadura de los ayatolás desmoronó un tratado de alto al fuego previo. Como consecuencia, países como Arabia Saudí y Catar responsabilizaron legalmente a Teherán por las agresiones.

Al margen de tal situación, el presidente Donald Trump sostiene que es preferible alcanzar un acuerdo de paz duradero con Irán que afectar a millones de personas.

Sin embargo, advirtió que cuenta con la capacidad de destruir infraestructuras críticas en el país y "terminará el trabajo" si no se llega a un consenso final.

Los precios del petróleo cerraron con alzas de alrededor del 3% este martes tras registrarse tres ataques en 24 horas contra buques en el estrecho de Ormuz.

La jornada cerró con una escalada adicional en el mercado extrabursátil después de que Washington revocara la licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní.

El estrecho de Ormuz es un canal marítimo vital de unos 33 kilómetros de ancho ubicado entre Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Su importancia radica en que por él transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural del mundo.

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