Tras la victoria ante Uzbekistán, Néstor Lorenzo pasa la página y ya analiza al próximo rival de Colombia en el mundial

El seleccionador Néstor Lorenzo también celebró que su equipo logró hacer daño a un "muy cerrado" Uzbekistán al derrotarlo 3-1 en una noche de fiesta en el Azteca, que se pintó de amarillo por las decenas de miles de colombianos que llegaron a apoyar a su selección.

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El DT agradeció "la energía hermosa" de las tribunas, pero señaló que esta también "pesó" emocional y físicamente sobre los jugadores en la cancha.

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"Creo que es la carga emocional que genera el primer partido y el marco en el que jugamos", agregó el argentino en una conferencia posterior al encuentro.

Lorenzo también perfiló los retos del próximo choque del Grupo K ante RD Congo, que más temprano empató 1-1 contra el Portugal de Cristiano Ronaldo.

"Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que hoy vimos que ha hecho un gran partido contra uno de los mejores equipos del mundo, le jugó de igual a igual", afirmó el entrenador.

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Lorenzo añadió que le causó "satisfacción" el desempeño de Lucho Díaz, quien asistió a Daniel Muñoz en el primer gol y marcó el segundo ante una marea amarilla.

"Podíamos haber marcado una diferencia mayor, se jugó muy bien", completó.