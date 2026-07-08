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Miércoles, 08 de julio de 2026
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El Mayo Zambada

México presume que captura del 'Mayo' Zambada fue producto de un pacto con hijo del "Chapo" con EE. UU.

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Ismael 'El Mayo' Zambada (AFP)
Ismael 'El Mayo' Zambada (AFP)
Zambada, socio de Guzmán en el liderazgo del poderoso cártel de Sinaloa, fue llevado a territorio estadounidense en 2024.

El Gobierno de México presume que la captura de uno de los narcos más importantes de la historia se dio con la ayuda de otro criminal de los más buscados.

El secuestro que llevó a la detención en Estados Unidos del capo Ismael "El Mayo" Zambada fue resultado del acuerdo de un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán para ser testigo protegido de la justicia estadounidense, señaló el miércoles la fiscalía general de México.

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Zambada, socio de Guzmán en el liderazgo del poderoso cártel de Sinaloa, fue llevado a territorio estadounidense en 2024 a bordo de un avión en el que viajaba otro hijo del "Chapo".

Ovidio Guzmán lo secuestró y también se entregó a la justicia en un movimiento que sorprendió al mundo entero.

Días antes, Ovidio Guzmán, extraditado por México a Estados Unidos en septiembre de 2023, acordó ser testigo protegido.

Según la Fiscalía, 17 miembros de su familia pudieron haber sido aceptados para vivir en Estados Unidos fueron parte del pacto.

"Presumiblemente el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar" de Ovidio para colaborar, dijo en rueda de prensa la fiscal general mexicana Ernestina Godoy.

No obstante, el secuestro de Zambada ha tensado la relación entre México y Washington.

Las autoridades mexicanas presumen que más que un asunto entre narcotraficantes, fue una operación encubierta de autoridades estadounidenses en violación a su soberanía.

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Estados Unidos negó cualquier participación en el secuestro, pero la reciente muestra del avión del "Mayo" exhibido como parte de una operación del FBI reabrió las interrogantes en México.

Asimismo, el gobierno mexicano ha solicitado en distintas ocasiones información sobre la detención, pero según Godoy, los estadounidenses han dado datos "falsos o imprecisos", sobre todo en torno al avión en el que trasladaron al capo a un Nuevo México y el piloto.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles en su rueda de prensa que esperaban una respuesta de Washington a una consulta sobre el caso.

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