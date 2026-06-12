Salen a la luz los motivos que convencieron a Ancelotti de llevar a Neymar al Mundial 2026: "Hasta dos días antes estaba afuera"

Carlo Ancelotti decidió convocar a Neymar a la Selección de Brasil para el Mundial 2026 pese a que el jugador tenía una lesión muscular y aunque su cuerpo técnico no lo recomendaba.

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De acuerdo con el periodista y biógrafo Guillem Balagué, Davide Ancelotti, asistente del técnico italiano, aseguró días antes que el atacante quedaría fuera del Mundial. Sin embargo, Ancelotti terminó imponiendo su criterio bajo un razonamiento propio.

Balagué le preguntó directamente a Davide por Neymar y la respuesta fue un rotundo “No, no, no, no”. Sin embargo, poco después el atacante apareció en la convocatoria oficial.

Davide explicó el razonamiento de Ancelotti: “consideraba más conveniente tener a Neymar cerca, ya que, si Brasil fallaba, la culpa recaería en no haberlo llevado”.

La convocatoria del máximo goleador histórico de Brasil se dio pese a que el atacante tenía una lesión diagnosticada el 17 de mayo, tras sufrir un dolor intenso en el gemelo derecho en un partido.

Aunque el club informó inicialmente que era un

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“edema”, Rodrigo Lasmar, médico de la selección, aclaró después que se trataba de una lesión muscular de grado dos, que requería entre dos y tres semanas de recuperación.

“Por supuesto, un poco como Messi, los jugadores de Brasil ya conocen a Neymar. Todos adoran a Neymar. Hay algo en Neymar que es mágico”, indicó.

Desde ese momento, el jugador brasileño realizó sus entrenamientos bajo techo y no participó en los amistosos frente a Panamá y Egipto.

El lunes, la CBF informó que una nueva resonancia mostró “una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados”.

“El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento. Seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planificado por la comisión médica de la selección brasileña”, agregaron.

Pese a dichos resultados, se considera poco probable que esté presente en el debut ante Marruecos, este sábado 13 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.