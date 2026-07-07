Trump asegura que Putin y Zelenski quieren "resolver" la guerra: "Es una pena que haya llevado tanto tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes creer que tanto su homólogo ruso, Vladimir Putin, como el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, quieren que la guerra quede "resuelta", tras mantener conversaciones con ambos líderes.

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"Creo que los dos quieren llegar a un acuerdo. Es una pena que haya llevado tanto tiempo, pero creo que saldrá algo de todo esto", dijo Trump a los periodistas tras llegar a Ankara para asistir a la cumbre de la OTAN.

El magnate republicano tiene previsto reunirse con su par ucraniano el miércoles por la tarde en el marco del evento en la capital turca.

Zelenski buscará convencer a Trump de que Kiev cambia el rumbo de la guerra y de que debería presionar a Moscú para que vuelva a las negociaciones de paz.

La cita entre ambos tiene lugar en medio de crecientes esfuerzos para poner fin a la invasión de Ucrania que Rusia lanzó hace casi cuatro años y medio.

"El presidente se reunirá con él para hablar de cómo podemos poner fin a la guerra. Eso ha sido una prioridad desde hace mucho tiempo", añadió un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

Trump "abordará posteriormente" el tema con el presidente ruso Vladimir Putin, agregó.

Putin y Zelenski hablaron por teléfono con Trump el sábado, para saludarlo por el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos.

Trump y Zelenski se reunieron por última vez durante la cumbre del G7 en junio en Francia, donde los líderes acordaron reforzar la presión sobre Rusia.

Sin embargo, Trump también ha tenido una relación tensa con el ucraniano, especialmente durante un enfrentamiento a gritos en el Despacho Oval en febrero de 2025, cuando dijo que Zelenski no tenía las "cartas" para ganar.