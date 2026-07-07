NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Estados Unidos

Trump asegura que Putin y Zelenski quieren "resolver" la guerra: "Es una pena que haya llevado tanto tiempo"

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
El magnate republicano tiene previsto reunirse con su par ucraniano el miércoles por la tarde en el marco del evento en la capital turca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes creer que tanto su homólogo ruso, Vladimir Putin, como el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, quieren que la guerra quede "resuelta", tras mantener conversaciones con ambos líderes.

TE PUEDE INTERESAR:

"Creo que los dos quieren llegar a un acuerdo. Es una pena que haya llevado tanto tiempo, pero creo que saldrá algo de todo esto", dijo Trump a los periodistas tras llegar a Ankara para asistir a la cumbre de la OTAN.

El magnate republicano tiene previsto reunirse con su par ucraniano el miércoles por la tarde en el marco del evento en la capital turca.

o

Zelenski buscará convencer a Trump de que Kiev cambia el rumbo de la guerra y de que debería presionar a Moscú para que vuelva a las negociaciones de paz.

La cita entre ambos tiene lugar en medio de crecientes esfuerzos para poner fin a la invasión de Ucrania que Rusia lanzó hace casi cuatro años y medio.

"El presidente se reunirá con él para hablar de cómo podemos poner fin a la guerra. Eso ha sido una prioridad desde hace mucho tiempo", añadió un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

Trump "abordará posteriormente" el tema con el presidente ruso Vladimir Putin, agregó.

Putin y Zelenski hablaron por teléfono con Trump el sábado, para saludarlo por el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos.

Trump y Zelenski se reunieron por última vez durante la cumbre del G7 en junio en Francia, donde los líderes acordaron reforzar la presión sobre Rusia.

Sin embargo, Trump también ha tenido una relación tensa con el ucraniano, especialmente durante un enfrentamiento a gritos en el Despacho Oval en febrero de 2025, cuando dijo que Zelenski no tenía las "cartas" para ganar.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Volodímir Zelenski

Vladímir Putin

Acuerdo

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Política

Ver más
Elecciones de Colombia en el exterior - Registraduría Nacional
Elecciones Presidenciales en Colombia

Iniciaron en el exterior las votaciones de la segunda vuelta presidencial de Colombia

Javier Milei y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Milei felicita a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones de Colombia: “el león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Iván Cepeda presenta denuncia contra su contrincante, Abelardo de la Espriella, ante la Fiscalía y Corte Penal Internacional

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump / Congreso de los Estados Unidos - Fotos: AFP
Donald Trump

“Una votación inoportuna y sin sentido”: Trump cuestionó resolución del Congreso frente al conflicto con Irán

BMO Field de Toronto - Foto AFP
Copa del Mundo

Estos son los artistas que harán parte de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá este viernes

Iván Cepeda, excandidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

"Emprenderé el camino de la desobediencia civil": el derrotado excandidato presidencial Iván Cepeda si De la Espriella no renuncia a nacionalidad en EE. UU.

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

"Ahora tendrán que pagar el precio": Trump advierte al régimen de Irán en medio de nuevos ataques por el derribo de un helicóptero del ejército de EE. UU.

Terremoto en Venezuela (AFP)
Terremoto en Venezuela

Asciende a 2.954 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Nuevo temblor en Venezuela - Foto: SGC
Temblor

Nuevo temblor de 5.1 de magnitud se registró en Venezuela con epicentro cerca de La Guaira

Terremoto en Venezuela

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre