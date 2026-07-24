Gobierno del Perú hizo oficial la reanudación de las relaciones diplomáticas con Venezuela

La Cancillería peruana anunció este viernes la reactivación de las relaciones consulares entre el régimen de Venezuela y el Gobierno de Perú, como parte de un “proceso progresivo” para reanudar los vínculos diplomáticos entre ambos países.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló en un comunicado que este primer paso tiene el "propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países".

El régimen venezolano rompió relaciones diplomáticas con Perú en 2024 y expulsó a los funcionarios de la embajada peruana en Caracas, luego de que el Gobierno peruano reconociera al candidato Edmundo González como presidente electo.

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Tras la ruptura de las relaciones, Perú designó a Brasil para asumir la custodia de su embajada en Venezuela.

Finalmente, hay que recordar que el anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela llega en pleno proceso de traspaso del Gobierno nacional, que será asumido desde el próximo martes por Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a quien la líder antichavista María Corina Machado respaldó en su cuarta candidatura presidencial.