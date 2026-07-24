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Viernes, 24 de julio de 2026
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Relaciones diplomáticas

Gobierno del Perú hizo oficial la reanudación de las relaciones diplomáticas con Venezuela

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Perú y Venezuela - Canva
Perú y Venezuela - Canva
Hay que recordar que el anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas llega en pleno traspaso del Gobierno nacional, que asumirá desde el próximo martes la derechista Keiko Fujimori.

La Cancillería peruana anunció este viernes la reactivación de las relaciones consulares entre el régimen de Venezuela y el Gobierno de Perú, como parte de un “proceso progresivo” para reanudar los vínculos diplomáticos entre ambos países.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló en un comunicado que este primer paso tiene el "propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países".

El régimen venezolano rompió relaciones diplomáticas con Perú en 2024 y expulsó a los funcionarios de la embajada peruana en Caracas, luego de que el Gobierno peruano reconociera al candidato Edmundo González como presidente electo.

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Tras la ruptura de las relaciones, Perú designó a Brasil para asumir la custodia de su embajada en Venezuela.

Finalmente, hay que recordar que el anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela llega en pleno proceso de traspaso del Gobierno nacional, que será asumido desde el próximo martes por Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a quien la líder antichavista María Corina Machado respaldó en su cuarta candidatura presidencial.

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