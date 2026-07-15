EE. UU. retirará todas sus tropas de Irak antes del 30 de septiembre y pondrá fin a presencia militar de 23 años: "No creemos que necesites el Ejército allí nunca más"

Estados Unidos anunció que retirará sus fuerzas militares de Irak antes del 30 de septiembre, confirmaron este martes funcionarios estadounidenses e iraquíes. Esto pone fin a una presencia militar de 23 años que comenzó con la invasión de 2003 contra Saddam Hussein y que, en los últimos años, se convirtió en operaciones de asesoramiento y apoyo contra el Estado Islámico.

Esta decisión se produjo tras una reunión en la Casa Blanca, en la que participaron el presidente Donald Trump y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi. Trump aseguró que no veía necesaria la presencia de sus fuerzas militares tras la evolución que ha tenido la relación bilateral.

“No creemos que necesitemos el Ejército allí nunca más”, afirmó el presidente.

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Asimismo, el mandatario aseguró que la relación es “mucho más amplia” y que ya no necesitan a los militares allí.

“La relación es mucho más amplia y ya no necesitamos a los militares. Estamos allí para ayudarlos. Estamos allí para protegerlos si es necesario. Pero no creemos que eso vaya a ser necesario”, agregó.

Del mismo modo, el primer ministro Ali al-Zaidi confirmó la fecha en la que esto se hará efectivo.

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“Las fuerzas estadounidenses estarán fuera de Irak para el 30 de septiembre, mientras que las empresas estadounidenses estarán dentro de Irak”, expresó.

Finalmente, cabe recordar que, durante los últimos años, Estados Unidos transfirió progresivamente la responsabilidad de combatir al Estado Islámico a las fuerzas de seguridad iraquíes, que recibieron entrenamiento y asistencia del Ejército estadounidense.

Luego, las tropas norteamericanas redujeron su presencia sobre el terreno, abandonaron distintas posiciones y concentraron a sus efectivos en un número cada vez menor de bases.