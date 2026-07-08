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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Mundial 2026

Así se disputarán los cuartos de final del Mundial 2026 con Inglaterra y Noruega como el partido más atractivo: fechas y horarios

julio 8, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Las llaves de cuartos de final se disputarán entre este jueves 9 de julio y el sábado 11.

Con la eliminación de la Selección Colombia del Mundial este martes quedaron definidas las llaves de cuartos de final que se disputarán entre este jueves 9 de julio y el sábado 11.

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La cuarta fase de la Copa del Mundo arrancará este jueves con el juego entre Francia y Marruecos, un partido que reedita las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

El equipo galo llega a esta fase luego de derrotar a Paraguay por la mínima diferencia, mientras los marroquíes, la única selección de África con vida en la cita orbital, clasificaron a cuartos tras derrotar a Países Bajos desde la definición de penaltis.

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La jornada continuará el viernes con el encuentro entre España y Bélgica. Cabe resaltar que España avanzó tras derrotar a Portugal, mientras Bélgica lo hizo luego de eliminar a Estados Unidos.

La fase de cuartos de final se definirá el sábado con dos encuentros que prometen grandes emociones.

Inglaterra ante Noruega promete ser un encuentro muy reñido dada la calidad de sus jugadores. El delantero Erling Haaland, que cuenta con siete tantos en lo que va de la cita orbital, disputará por primera vez una fase de cuartos de final de un Mundial.

Entretanto, la selección inglesa buscará superar lo hecho en Catar 2022, cuando cayó en esta misma fase ante Francia por 2 a 1.

La fase eliminatoria cerrará con el encuentro entre Argentina y Suiza, de donde saldrá el último clasificado a semifinales.

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La selección albiceleste llega después de eliminar a Egipto en un encuentro emocionante que terminó remontando por 3 a 2.

A su vez, Suiza viene de eliminar a Colombia en una definición desde el punto penal tras un empate sin goles durante los 120 minutos.

Fechas y horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial:

Jueves, 9 de julio

Francia vs. Marruecos

Sede: Boston

Hora en Bogotá: 3:00 p.m.

Hora del Este (EE. UU.): 4:00 p.m.

Viernes, 10 de julio

España vs. Bélgica

Sede: Los Ángeles

Hora en Bogotá: 2:00 p.m.

Hora del Este (EE. UU.): 3:00 p.m.

Sábado, 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra

Sede: Miami

Hora en Bogotá: 4:00 p.m.

Hora del Este (EE. UU.): 5:00 p.m.

Argentina vs. Suiza

Sede: Kansas City

Hora en Bogotá: 8:00 p.m.

Hora del Este (EE. UU.): 9:00 p.m.

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