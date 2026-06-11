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Copa Mundial del Fútbol

Toronto inaugurará historia futbolística de Canadá como anfitrión del Mundial 2026 en el BMO Field

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
En el BMO Field, con capacidad para más de 45 mil espectadores, Canadá disputará su primer partido de Copa del Mundo masculina en territorio propio.

Toronto se prepara para escribir un capítulo inédito en la historia del fútbol canadiense. El BMO Field, ubicado a orillas del Lake Ontario en Ontario, será el escenario donde Canadá disputará su primer partido de Copa del Mundo masculina en territorio propio, marcando un hito para una nación que regresó al torneo en 2022 tras 36 años de ausencia.

Con capacidad para más de 45 mil espectadores, el BMO Field se convertirá en el primer estadio canadiense en albergar un partido de Copa del Mundo masculina. El recinto, inaugurado en 2007 como casa del Toronto FC —primer equipo canadiense en la MLS—, ha sido testigo de momentos cruciales, incluida la clasificación de Canadá al Mundial de Qatar 2022.

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El estadio albergará seis encuentros durante el torneo: cinco partidos de la fase de grupos y uno de eliminación directa. El calendario incluye enfrentamientos destacados como Ghana vs. Panamá, Alemania vs. Costa de Marfil, Panamá vs. Croacia, y Senegal vs. Irak.

El 12 de junio marcará el debut del anfitrión cuando Canadá enfrente a Bosnia en busca de su primera victoria histórica en Mundiales en su propio suelo. Será un momento trascendental para un país que aspira a consolidarse en el fútbol internacional.

Entre los encuentros más esperados destaca el choque entre Alemania y Costa de Marfil. La selección germana, cuatro veces campeona del mundo, llega con un impresionante registro: ha llegado al menos a semifinales en 13 de sus 20 participaciones. Los 'Elefantes' marfileños representarán la potencia física africana ante la experiencia europea.

El partido entre Panamá y Croacia enfrentará a los 'Canaleros' frente a la selección que ha estado en el podio en 2 de los últimos 3 Mundiales. Por su parte, Ghana, que ostenta el récord de ser el tercer equipo africano en la historia en alcanzar unos cuartos de final (2010), medirá fuerzas contra Panamá.

El enfrentamiento entre Senegal e Irak presenta un contraste generacional: Senegal, vigente potencia de África, contra un Irak que regresa a la cita máxima tras 40 años de ausencia.

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Toronto, ciudad reconocida por su cultura deportiva —hogar de los Raptors (NBA), Blue Jays (MLB), Maple Leafs (NHL) y Toronto FC—, añade ahora el Mundial a su legado.

El Toronto FC hizo historia en 2017 al convertirse en el único equipo de la MLS en ganar el "Treble" (MLS Cup, Supporters' Shield y Campeonato Canadiense) en una misma temporada.

La tradición del "Sea of Red", donde los aficionados levantan sus bufandas rojas durante el himno nacional, y la presencia de "Bitchy the Hawk", un halcón real que sobrevuela el estadio antes de los partidos, añaden color local a la experiencia mundialista.

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