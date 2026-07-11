“Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto”: Luis Díaz se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial

Hace unos días, la selección Colombia se tuvo que despedir de la Copa del Mundo 2026, luego de caer ante su similar de Suiza, 4 goles a 3, en una serie que se tuvo que definir desde el punto blanco del penal, luego de que el juego terminara 0 a 0 durante los 120 minutos.

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Tras la eliminación, uno de los jugadores que se vio más afectado dentro del terreno de juego, según el registro de las cámaras, fue el extremo Luis Díaz, quien tuvo que ser consolado por varios de sus compañeros.

Luego de varios días, el guajiro se pronunció por medio de su cuenta de Instagram, espacio por medio del cual agradeció a los aficionados por el acompañamiento de la afición durante la participación de la ‘Tricolor’ en el Mundial.

"No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa”, comenzó diciendo Luchito en su mensaje.

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Luis Díaz, quien jugó su primera Copa del Mundo con la selección Colombia, dejó ver que el equipo quería “seguir avanzando y regalarle más alegrías” al país, pero lamentablemente no se pudo porque “así es el fútbol”.

No obstante, aprovecho el espacio para agradecer a su equipo por la entrega durante cada uno de los encuentros que enfrentó la ‘Tricolor’ durante el certamen mundialista en el que Colombia avanzó hasta octavos de final.

“Estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido”, dijo.

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Pese a que las cosas mejoraron, dejó su compromiso con la selección Colombia de cara al futuro; sigue intacto.

Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. “Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera”, sentenció.