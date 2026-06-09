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Martes, 09 de junio de 2026
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Estadio Azteca, uno de los tres escenarios que acogerá la inauguración del Mundial - Foto: AFP
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Mundial 2026

Por primera vez en la historia la Copa del Mundo contará con una triple inauguración: así será cada una de ellas

junio 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
La primera inauguración será en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, el 11 de junio.

La Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026 no solo será la primera vez en la historia que se jugará con 48 selecciones, sino que también será la primera edición que celebre tres inauguraciones lo que marcará un hito en el torneo que cada cuatro años paraliza al planeta.

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Este jueves 11 de junio y hasta el próximo 19 de julio se disputará el Mundial en territorio norteamericano.

En ese sentido, el ente regulador del fútbol mundial, la FIFA, ha dado a conocer que dentro de los detalles de la triple ceremonia inaugural contará con la presencia de grandes artistas latinos como Shakira, Anita, J Balvin y Belinda, por destacar algunos.

La primera inauguración será en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, el 11 de junio Aproximadamente hora y media antes del primer juego de la edición mundialista 2026 entre México y Sudáfrica.

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El acto inaugural en territorio mexicano estará encabezado por la artista colombiana Shakira, quien junto a Burna Boy interpretará 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo; junto a ellos también figuran artistas como Belinda, J Balvin, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

Además, según indicó la FIFA, “la cultura mexicana ocupará un lugar central 90 minutos antes del inicio del partido a través de la música, la danza y el arte, con la participación de talentos indígenas y artistas folclóricos”.

La segunda ceremonia de inauguración del Mundial será el viernes 12 de junio en el estadio BMO Field de Toronto, previo al primer juego en territorio canadiense entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

En Alí, el evento inaugural estará a cargo de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Y la triple inauguración culminará en los Estados Unidos, nación que acoge la mayoría de partidos del Mundial. Cerca de 78 encuentros se disputarán allí en 11 escenarios deportivos dispuestos para el desarrollo del torneo.

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Al igual que en México y Canadá, Estados Unidos también buscará exponer su arte, su cultura y su música.

La ceremonia de inauguración en territorio norteamericano será el viernes 12 de junio, previo al encuentro entre el combinado local y su similar de Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Allí la amenización inaugural estará con la presentación de artistas como: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

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