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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Trump divulgó impactantes imágenes de los bombardeos contra Irán y amenazó con endurecer los ataques si el régimen islámico continúa ofensiva contra barcos en el estrecho de Ormuz

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
El mandatario norteamericano compartió en Truth Social una serie de videos grabados por aficionados en las que se aprecian distintas explosiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió una serie de imágenes de los recientes ataques de sus Fuerzas Militares en Medio Oriente contra el régimen de Irán.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos llevado a cabo ayer por Irán. Si vuelve a ocurrir, ¡la situación empeorará mucho más!”, escribió Trump en un mensaje en su plataforma de redes sociales Truth Social.

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El mensaje estuvo acompañado de una imagen en la que se ve una imponente explosión, según la descripción de la misma, en la ciudad de Chabahar, en el sur de Irán.

Asimismo, Trump compartió en Truth Social una serie de videos grabados por aficionados en las que se aprecian distintas explosiones en horas de la noche.

Las imágenes fueron divulgadas poco después de que el Comando Central (CENTCOM) confirmó que ejecutó nuevos ataques contra el régimen de Irán tras fin de la tregua anunciada por el presidente Trump.

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De acuerdo con reportes de medios estatales, múltiples explosiones se escucharon en varias zonas de la costa iraní.

La agencia de noticias IRNA señaló que se escucharon aviones de combate sobre la isla de Kish y que múltiples detonaciones retumbaron en las ciudades portuarias de Bandar Abbas, Konarak y Chabahar, afectando su sistema eléctrico.

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Los bombardeos tienen lugar este miércoles después de que el presidente Trump asegurara que iba a atacar "con fuerza" al régimen islámico por los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, dando por terminada la tregua que estaba vigente.

Aunque el mandatario norteamericano ordenó represalias contra la República Islámica, subrayó que esperaba que el último estallido militar terminara rápidamente y dejó la puerta abierta a más conversaciones.

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