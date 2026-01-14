NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Anuel AA

Recientes videos y fotos de Anuel AA preocupan a sus fanáticos: "No es normal tanta ojera y tanta delgadez"

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Anuel AA, cantante y compositor puertorriqueño - Foto: EFE
Cientos de fanáticos del exponente puertorriqueño de música urbana, Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, se han mostrado en redes sociales preocupados por la salud de su ídolo musical.

La intranquilidad pasa por la delgadez de interprete de ‘Secreto’, la cual se evidencia en sus últimas apariciones plasmadas en fotos y videos.

Otros, sin embargo, hacen eco sobre rumores de complicaciones de salud tras una cirugía de apendicitis y posibles efectos de medicamentos fuertes.

En ese orden de ideas, el actual aspecto físico de Anuel ha generando especulaciones sobre estrés, problemas de salud graves (incluso adicciones o enfermedades serias) o una drástica dieta y ejercicio.

“Ya va... ¿Ese es Anuel?... ¿Qué le pasó?, se ve bastante demacrado”, dijo un internauta en la red social Instagram.

Por su parte, otro navegador de internet, indicó en X (Twitter): "Algo le debe estar pasando, no es normal tanta ojera y tanta delgadez".

A su vez, otro usuario de X, manifestó: “Cuando estaba con Karol G se veía diferente, luego con Yailín la más viral empezó esta bajada de peso abismal”.

Más allá de lo que se dice en las plataformas digitales, el mismo Anuel AA ha dicho que está experimentando un régimen alimenticio estricto y que está practicando artes marciales.

Aunque hasta el momento, no hay fechas confirmadas para 2026, la gira de Anuel AA, "Real Hasta La Muerte 2" de 2025, ha sido considerada un éxito internacional.

