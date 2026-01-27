Se estrena el video oficial de 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez tras su muerte

Colegas y amigos cercanos al cantante colombiano Yeison Jiménez rindieron un emotivo homenaje en su nombre tras su fallecimiento el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Se trata de 'Aventurero en el cielo', canción que fue lanzada el pasado 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, donde su familia, colegas y seguidores se reunieron para darle el último adiós.

El video oficial fue lanzado este lunes y cuenta con la participación de Luis Alfonso, Alzate, Ciro Quiñónez, El Charrito Negro, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, Alexis Escobar, Alan Ramírez, Pipe Bueno y Jhon Alex Castaño.

En el clip, todos aparecen vestidos de blanco, con varios caballos e interpretando algunos fragmentos de las canciones de Yeison Jiménez.

"No es una canción, es un homenaje lleno de amor que hoy hacemos todos los artistas del género regional popular colombiano, que te admiramos, te respetamos y que te vamos a extrañar profundamente", dijo Ciro Quiñónez.

Entre tanto, Luis Alfonso: "Aquí quedas inmortalizado mi parcero. Nos vamos a encargar de que tu legado permanezca vivo. Nos unimos pa' cantarte con el corazón y que nos escuches desde arriba".

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.