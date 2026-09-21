California declara el 25 de septiembre día festivo en honor al legado que dejó Dolly Parton

El estado de California oficializó la institución del 25 de septiembre como el “Día de Dolly Parton”, una conmemoración estatal destinada a honrar la trayectoria artística, la labor filantrópica y la huella cultural de la legendaria cantante de música country tras su fallecimiento el pasado 25 de agosto a la edad de 80 años.

El gobernador Gavin Newsom ratificó este lunes la legislación SB 931, la cual establece formalmente la jornada en el calendario oficial del estado. La elección del 25 de septiembre constituye un guiño directo a “9 to 5”, una de las composiciones más emblemáticas de la artista y símbolo de las reivindicaciones de la fuerza laboral femenina.

“Con este proyecto de ley, no solo establecemos un día para celebrar a Dolly Parton, sino que creamos un recordatorio anual para vivir como ella lo hizo: con alegría, gentileza y muchísimo corazón”, destacó el gobernador Gavin Newsom tras la promulgación de la norma.

Conocida mundialmente como la “Reina del Country”, Parton vendió más de 100 millones de discos a lo largo de seis décadas de carrera, alcanzando 25 éxitos en el número uno de las listas de su género y cosechando 11 premios Grammy.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la artista donó un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, financiamiento clave que aceleró el desarrollo de vacunas contra el virus.

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La creación de esta jornada festiva reafirma la trascendencia de Dolly Parton más allá del plano musical. Al institucionalizar el 25 de septiembre en California, el gobierno estatal busca perpetuar el ejemplo de una figura pública caracterizada por su filantropía, la promoción de la lectura y su capacidad de conciliar diversos sectores de la sociedad civil norteamericana.