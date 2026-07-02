Colombianos subieron a Monserrate y hasta llevaron a su propio ‘Chamán’ para contrarrestar al brujo de Ghana en el Mundial

En Colombia hay mucha expectativa por lo que será el partido de la selección por los dieciseisavos de Mundial contra Ghana, tanto así, que se ingeniaron la manera de ayudar a la ‘tricolor’ buscando la manera de evitar que los ritos del famoso brujo que ha acompañado a los africanos en el torneo funcionen.

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Y es que en esta copa del mundo se ha hecho famoso Nana Kwaku Bonsam, un sacerdote tradicional ghanés que asegura tener poderes para influir en los resultados de los partidos y que se le ha visto en los estadios haciendo diferentes ritos para ayudar a su selección.

Pues para contrarrestar su magia, en Colombia se organizó este jueves una subida a Monserrate, una de los sitios turísticos más representativos en Bogotá, para llegar a la iglesia y pedir protección para los dirigidos por Néstor Lorenzo para el juego de este 3 de julio.

La convocatoria fue aceptada por decenas de personas que decidieron subir a pie este famoso cerro. Incluso, llegó un ‘chamán’ colombiano pidiendo que se alejaran las malas vibras de la selección.

“Que se les enrede la de cuero, que las piernas se les pongan más frías, que el Páramo dé letras, que los guayos se les confundan y que la Sele tenga el arco curado, con el poder de la Fiebre Amarilla lo declaro hoy aquí ante el Señor Caído de Monserrate. Amén, amén, amén”, dijo ‘Sparrow’ como se autodenominó el chamán.

Nana Kwaku Bonsam no ha pasado desapercibido en el Mundial, diferentes cámaras lo han captado realizando sus rituales y él ha hablado de su papel, dijo incluso que en el partido de Ghana ante Inglaterra, actuó contra la figura de los ingleses, Harry Kane.

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Curiosamente, el partido quedó 0-0 y el delantero al servicio del Bayern Múnich erró una opción clara de gol, pese a haber mostrado una gran efectividad en lo que va del torneo, que lo tiene como uno de los máximos anotadores del Mundial.

Así que para evitar cualquier sorpresa extra futbolística, los fanáticos de la selección intentar de todas las maneras posibles blindar y apoyar a la ‘tricolor’ en su partido ante Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial.