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De Bogotá al mundo: pizzería colombiana entra al Top 20 de las mejores del mundo
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Colombia

De Bogotá al mundo: pizzería colombiana entra al Top 20 de las mejores del mundo

septiembre 22, 2026
Por: Redacción Clic Verde
El resultado posiciona a la pizzería bogotana en el escenario internacional de la gastronomía y destaca el crecimiento de la pizza colombiana a nivel mundial.

Pizzardi Artigianale logró un reconocimiento histórico para Colombia al ocupar el puesto 17 en 50 Top Pizza World 2026, ingresando por primera vez al listado de las 100 mejores pizzerías a nivel mundial.

El resultado posiciona a la pizzería bogotana en el escenario internacional de la gastronomía y destaca el crecimiento de la pizza colombiana a nivel mundial.

La clasificación fue anunciada el pasado 15 de septiembre en el Teatro Mercadante de Nápoles, Italia, durante la ceremonia de 50 Top Pizza World 2026, encuentro que reunió a algunos de los principales exponentes de la pizza internacional.

Con su debut en el ranking, Pizzardi se convirtió en la primera pizzería de Colombia en ingresar al Top 100 mundial de 50 Top Pizza. Su posición, además, la situó en el puesto 17, compartido con QT Pizza Bar, de São Paulo, Brasil.

La guía 50 Top Pizza lleva a cabo sus evaluaciones de forma independiente y anónima. Para establecer sus posiciones considera distintos elementos de la experiencia ofrecida por cada establecimiento, como la calidad de la pizza y de sus ingredientes, la técnica, el servicio, la hospitalidad, el ambiente y la experiencia integral del comensal.

El primer lugar de la edición 2026 fue para Napoli on the Road, del pizzaiolo Michele Pascarella, en Londres. Le siguieron Una Pizza Napoletana, de Anthony Mangieri, en Nueva York, y Confine, de Francesco Capece y Mario Ventura, en Milán.

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El cuarto puesto fue compartido por I Masanielli, de Francesco Martucci, en Caserta, y Seu Pizza Illuminati, de Pier Daniele Seu y Valeria Zuppardo, en Roma. La quinta posición también tuvo un empate entre Pizzeria Sei, de William Joo, en Los Ángeles, y Tony’s Pizza Napoletana, de Tony Gemignani, en San Francisco.

El grupo de las diez primeras posiciones se completó con Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo; RistoPizza by Napoli sta ca, de Tokio; Baldoria, de Madrid; The Pizza Bar on 38th, también en Tokio, y Razza, de Jersey City.

La edición de este año reúne pizzerías de 36 países. Italia encabeza la representación con 31 establecimientos, seguida por Estados Unidos, con 22, y Brasil, con seis. En cuanto a ciudades, Nueva York concentra siete pizzerías dentro de la clasificación, mientras Nápoles suma seis y São Paulo, cinco.

Los comisarios de la guía, Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere, señalaron que 2026 ha sido un año especialmente relevante para 50 Top Pizza, destacando tanto el crecimiento de la participación de pizzerías y profesionales como la consolidación de una comunidad internacional enfocada en la calidad.

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