Jamal Musiala volvió a encender las alarmas en Bayern Múnich. El futbolista alemán sufrió una nueva lesión muscular en el muslo derecho, según confirmó el propio club este viernes 27 de noviembre, a través de sus canales oficiales. La noticia representa otro duro golpe para el equipo dirigido por Vincent Kompany, que atraviesa un momento complicado por las bajas de varios de sus principales jugadores.

"El departamento médico del FC Bayern le ha diagnosticado hoy viernes a Jamal Musiala una lesión muscular en el muslo derecho. Por lo tanto, Musiala será baja por el momento", informó el conjunto alemán en su página web.

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Aunque Bayern Múnich no estableció una fecha para su regreso, el periodista Kerry Hau, de Sky Sport, informó que el mediocampista estaría fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas. De cumplirse ese pronóstico, el jugador podría regresar a la competencia en los primeros días de 2027, por lo que su ausencia durante lo que resta de 2026 sería prácticamente un hecho.

La situación genera especial preocupación porque se trata de una recaída en la zona que ya había presentado problemas durante septiembre. En aquella oportunidad, Musiala sufrió una rotura de fibras musculares en el muslo derecho mientras se encontraba con la selección de Alemania. La lesión se produjo durante el calentamiento previo al partido frente a Países Bajos, por lo que tuvo que abandonar la concentración y comenzar su recuperación en las instalaciones del Bayern.

Fueron varias semanas las que el futbolista permaneció alejado de la competencia. Su regreso se produjo el pasado 20 de noviembre, cuando ingresó al minuto 70 en el empate 1-1 frente al Colonia, por la Bundesliga.

Sin embargo, su reaparición no tuvo continuidad. El miércoles 25 de noviembre, Musiala volvió a tener minutos en la derrota 2-1 frente al Lille, por la Champions League. Ingresó al minuto 76 y, de acuerdo con la información publicada por Sky Sport, fue durante ese compromiso cuando se habría agravado nuevamente la lesión.

Cabe resaltar que a las dificultades físicas del futbolista se suma la situación relacionada con los síntomas neurológicos que presentó y que fueron objeto de comentarios durante los últimos meses.

El pasado 25 de noviembre, Bayern Múnich y la agencia que representa al jugador, 11WINS, emitieron un pronunciamiento conjunto para aclarar las versiones que circulaban sobre su estado de salud. En el comunicado explicaron que Musiala fue examinado por primera vez por síntomas similares a episodios de ausencia el 22 de abril de 2025, en coordinación con el departamento médico del club.

Ambas partes también aseguraron que la salud del futbolista está por encima de cualquier otra consideración y que cuenta con el respaldo de la institución durante su recuperación. Además, acordaron mantener futuras conversaciones bajo un marco de confidencialidad.

La nueva lesión de Musiala llega en un momento complicado para Bayern Múnich, que también tiene fuera de competencia a Harry Kane y Michael Olise. El delantero inglés sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, mientras que el francés presenta una contusión en el pie y no estará disponible para el compromiso de este sábado frente al Hamburgo.

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En medio de este panorama, Luis Díaz representa una noticia positiva para el conjunto alemán. El colombiano superó la lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas y regresó a la competencia el pasado miércoles, precisamente en el encuentro frente al Lille. El extremo ingresó al minuto 76 y volvió a sumar minutos con el equipo.

No obstante, el panorama de las bajas sigue siendo amplio. Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer e Ismaël Saibari también han presentado problemas físicos, aunque Gnabry y Davies ya habían retomado los entrenamientos con el grupo. Por esta razón, Kompany tendrá que administrar las alternativas disponibles para afrontar los próximos compromisos.

De hecho, el entrenador reconoció las dificultades que atraviesa su plantilla y, en declaraciones recogidas por Associated Press, resumió la situación con una frase: "Nos faltan 130 goles de nuestra plantilla".