Día Mundial de Los Beatles: se oficializó la fecha en la que se conmemorará a la popular banda británica cada año

Aunque han pasado más de una década desde el auge de Los Beatles, su éxito e impacto internacional sigue siendo noticia en todo el mundo.

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La popular banda británica que cautivó al mundo conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ahora suma un nuevo reconocimiento internacional. Este reconocimiento es que ahora habrá un Día Mundial de Los Beatles, el cual se celebrará a partir de ahora cada 25 de junio.

Esta fecha no es casual, ya que el 25 de junio es cuando los cuatro músicos participaron en una transmisión que cambió el mundo de la música.

Desde los estudios Abbey Road de Londres, los artistas interpretaron la canción 'All You Need Is Love' en el programa Our World. Dicha emisión logró reunir una audiencia de 400 millones de personas, algo totalmente histórico.

Ahora, los interpretes de 'Yellow Submarine' contarán con un día en el que sus fans puedan celebrarlos. Una celebración que ya existía desde 2009 como una propuesta hecha por la fotógrafa Faith Cohen, pero que ahora será una conmemoración a nivel mundial.

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Tom Greene, director ejecutivo de Apple Corps, afirmó sobre esto que: "Más que nunca, el mensaje de The Beatles y de ‘All You Need Is Love’ habla de algo vital para la comunidad, la conexión y el poder de reunir a las personas".

"Eso es lo que hace tan especial al Día Global de Los Beatles No pide nada más que detenerse, escuchar y compartir un poco de alegría", agregó.

Esto se da justo cuando los esfuerzos para enaltecer el legado de los populares músicos de Inglaterra ha tomado más fuerza en los últimos años.

Entre los proyectos que buscan renovar y recordar lo que fue este fenómeno para el mundo de la música, está la tetralogía cinematográfica, dirigida por Sam Mendes.

Las películas narrarán la historia de la famosa banda desde la perspectiva de sus protagonistas, es decir, desde el punto de vista de sus cuatro miembros.

Para ello se escogió a los actores Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr. Se tiene previsto que las cintas sean lanzadas de manera simultánea en abril de 2028.