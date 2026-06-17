Vacaciones a la vista: estos son los planes de los que pueden disfrutar los niños en el receso escolar mundialista

El receso escolar de mitad de año se acerca en varios países del mundo y es que, por estas fechas, tienen lugar las vacaciones de verano en el hemisferio Norte, que incluye Norteamérica, Europa y gran parte de Asia.

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Sin embargo, en el hemisferio Sur, es decir en Sudamérica, Australia y el sur de África, las vacaciones más largas son las que corresponden a los meses de diciembre, enero y febrero.

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No obstante, en junio o julio, los estudiantes del hemisferio Sur suelen tener también un receso intermedio de aproximadamente un mes, por lo que varias familias ya se preparan para lo que serán estas vacaciones.

¿De qué planes pueden disfrutar los niños en el actual receso escolar?

Mundial 2026

El receso escolar de mitad de año de 2026 coincide con la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que claramente es un plan del que también pueden hacer parte los menores.

En épocas actuales y gracias al auge de la tecnología, son cada vez más los niños y niñas que se interesan por el deporte rey y más en pleno desarrollo del certamen deportivo más importante del mundo.

Ver los partidos en familia, en parques o en centros comerciales resulta entonces ser un plan atractivo para los niños, así como aventurarse a llenar el álbum del Mundial, actividad de las que muchos jóvenes y personas de todas las edades ya están participando.

'Toy Story 5' y sus 'Pop Up Stores'

Esta semana se está estrenando la quinta entrega de una de las sagas más representativas de la infancia y cuyo interés se mantiene atractivo en la actualidad para varias generaciones: 'Toy Story '.

En Colombia, por ejemplo, y con el objetivo de crear una experiencia cinematográfica innovadora para los menores, habrá tiendas temáticas (Pop Up Stores) con producto licenciado oficial de la película.

Los espacios están diseñados para transportar a los visitantes al universo del filme en los que los niños podrán sentirse parte de una nueva aventura y llevarse a casa un recuerdo especial de los juguetes que han acompañado a generaciones de fanáticos.

Las tiendas, que estarán por tiempo limitado hasta al 18 de julio, se encontrarán en seis Múltiplex de Cine Colombia a nivel nacional ubicados en los siguientes centros comerciales: Bogotá, Titán Plaza, Santafé y Centro Mayor; Medellín, Viva Envigado; Cali, Unicali y Bucaramanga en el centro comercial Cacique.

La adrenalina como hormona siempre necesaria

Según estudios, la adrenalina natural —dentro de los límites saludables— resulta vital para los niños, pues les contribuye en momentos de peligro o estrés, por lo que actividades que fomenten a su propagación suelen ser una buena alternativa.

En ese sentido, el parque de diversiones Salitre Mágico resulta ser un lugar emblemático para las vacaciones de miles de niños en Colombia.

Se trata de un lugar en el que los menores encuentran entretenimiento urbano, adrenalina y conexión familiar, en una temporada donde muchas personas buscan alternativas de diversión sin necesidad de salir de la ciudad.

Salud y deporte

Las actividades físicas son un punto indispensable en las vacaciones de muchos jóvenes que, en medio de su crecimiento, encuentran una escapada en el ejercicio y los deportes.

El pasado 3 de junio, por ejemplo, se celebró el Día Mundial de la Bicicleta y Decathlon Colombia destacó cómo la relación histórica con ese medio de transporte ha evolucionado hacia nuevas formas de bienestar, comunidad y movilidad sostenible.

Aprender a montar bicicleta es una actividad importante para los jóvenes que, además de fortalecer sus capacidades de aprendizaje y físicas, motiva su vínculo familiar y con la naturaleza.

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"La bicicleta representa mucho más que un medio de transporte o una práctica deportiva. Es una herramienta de libertad, bienestar y conexión", explica Gonzalo Delgado Saavedra, director comercial de movilidad (ciclismo y roller) de Decathlon, en un comunicado de la compañía sobre el papel de la bicicleta.