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Viernes, 24 de julio de 2026
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Caracas

Municipio en Caracas, Venezuela, evalúa instalar un sistema de alertas sísmicas con apoyo de expertos

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas en motocicleta pasan por una vía en Chacao, Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Personas en motocicleta pasan por una vía en Chacao, Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Los sistemas de alerta sísmica son importantes porque detectan un terremoto en su epicentro y envían una advertencia electrónica segundos o minutos antes de que las ondas destructivas lleguen a las zonas pobladas.

Uno de los municipios en Caracas (capital de Venezuela) evalúa instalar un sistema de alertas sísmicas con apoyo de expertos.

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Se trata de la Alcaldía de Chacao, la cual adelanta conversaciones con especialistas para llevar a cabo el mencionado proyecto.

Al respecto, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, sostuvo: “Estamos en conversaciones y recibiendo asesoría para implementar un sistema de alertas sísmicas en el municipio".

“Nuestra meta es convertir a nuestro municipio en un modelo nacional de preparación y seguridad, garantizando el bienestar de todos los vecinos”, añadió.

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Los sistemas de alerta sísmica son importantes porque detectan un terremoto en su epicentro y envían una advertencia electrónica segundos o minutos antes de que las ondas destructivas lleguen a las zonas pobladas.

Estos dan a las personas entre 10 y 120 segundos (según la distancia) para ponerse a salvo, aplicar el protocolo de agacharse, cubrirse y sujetarse, o salir a zonas seguras.

Recordemos que Venezuela atraviesa una de las peores tragedias de su historia. Hasta ahora, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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