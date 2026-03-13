Linda Villarraga cuenta cómo ha construido su carrera en la industria del entretenimiento: “Hay que trabajar para permanecer vigentes”

En una nueva edición de On The Road con Mauro Giraldo, la experta digital y de entretenimiento Linda Villarraga recorrió las calles de Nueva York mientras compartía detalles sobre su trayectoria profesional y su trabajo dentro de la industria del espectáculo.

Durante la entrevista, Villarraga explicó cómo ha desarrollado su carrera en el manejo de talento y en la producción de proyectos relacionados con el entretenimiento y la publicidad.

“Empecé hacer una empresa de producción integral 360, en mi empresa actual manejo cantantes, modelos, presentadores, manejo todas las campañas publicitarias, hago la producción del show de las estrellas de Jorge Barón televisión”, explicó.

La experta destacó que uno de los aspectos más importantes de su trabajo es acompañar el proceso de crecimiento de los artistas y consolidar sus proyectos a largo plazo dentro del sector.

“Disfrutamos los procesos, no hay como no recoger frutos, se recogen los frutos, si los artistas realmente permiten llevar ese proceso, es absolutamente maravilloso”, relató.

En ese contexto, Villarraga también subrayó que el éxito en la industria del entretenimiento no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante y de una visión clara sobre los objetivos profesionales.

“Hay que estar trabajando en permanecer vigentes (…) no estamos en un lugar de casualidad, siempre hay un propósito en medio de cada situación”, expresó.

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Además, recordó uno de los proyectos que impulsó durante su carrera y que buscaba reconocer el trabajo de las personas que están detrás del éxito de los artistas.

“Fui la primera manager en Colombia que creo unos premios, inicialmente tenían mi nombre, Linda Villarraga, más porque la gente identificara el por qué hacia los premios, las personas que hacen posible el éxito de los artistas”, concluyó.