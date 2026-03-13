NTN24
Viernes, 13 de marzo de 2026
Viernes, 13 de marzo de 2026
On the Road

Linda Villarraga cuenta cómo ha construido su carrera en la industria del entretenimiento: “Hay que trabajar para permanecer vigentes”

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
La experta digital y de entretenimiento Linda Villarraga recorrió las calles de Nueva York mientras relató cómo ha construido su carrera en la industria del entretenimiento y el papel que desempeñan los managers en el éxito de los artistas.

En una nueva edición de On The Road con Mauro Giraldo, la experta digital y de entretenimiento Linda Villarraga recorrió las calles de Nueva York mientras compartía detalles sobre su trayectoria profesional y su trabajo dentro de la industria del espectáculo.

o

Durante la entrevista, Villarraga explicó cómo ha desarrollado su carrera en el manejo de talento y en la producción de proyectos relacionados con el entretenimiento y la publicidad.

“Empecé hacer una empresa de producción integral 360, en mi empresa actual manejo cantantes, modelos, presentadores, manejo todas las campañas publicitarias, hago la producción del show de las estrellas de Jorge Barón televisión”, explicó.

La experta destacó que uno de los aspectos más importantes de su trabajo es acompañar el proceso de crecimiento de los artistas y consolidar sus proyectos a largo plazo dentro del sector.

“Disfrutamos los procesos, no hay como no recoger frutos, se recogen los frutos, si los artistas realmente permiten llevar ese proceso, es absolutamente maravilloso”, relató.

En ese contexto, Villarraga también subrayó que el éxito en la industria del entretenimiento no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante y de una visión clara sobre los objetivos profesionales.

“Hay que estar trabajando en permanecer vigentes (…) no estamos en un lugar de casualidad, siempre hay un propósito en medio de cada situación”, expresó.

o

Además, recordó uno de los proyectos que impulsó durante su carrera y que buscaba reconocer el trabajo de las personas que están detrás del éxito de los artistas.

“Fui la primera manager en Colombia que creo unos premios, inicialmente tenían mi nombre, Linda Villarraga, más porque la gente identificara el por qué hacia los premios, las personas que hacen posible el éxito de los artistas”, concluyó.

Temas relacionados:

On the Road

Colombia

Música

Entretenimiento

Artistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No estamos en negociaciones": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano sobre conversaciones con Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Fotos: Captura video en X @DeptofWar
Departamento de Guerra

"Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico": con video de la operación, Departamento de Guerra de EE. UU. anuncia incautación de nuevo buque petrolero

Junta de Paz - EFE
Estados Unidos

Experto analiza primera reunión de la Junta de Paz convocada por Donald Trump en Washington

Irán cerró el estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

Irán anunció que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, ha sido cerrado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotos: Captura video en X @DeptofWar
Departamento de Guerra

"Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico": con video de la operación, Departamento de Guerra de EE. UU. anuncia incautación de nuevo buque petrolero

Junta de Paz - EFE
Estados Unidos

Experto analiza primera reunión de la Junta de Paz convocada por Donald Trump en Washington

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Sospechoso en Estados Unidos de complot para matar a Donald Trump confiesa que fue presionado por el régimen de Irán

Irán cerró el estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

Irán anunció que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, ha sido cerrado

Aplicaciones de Netflix y Warner Bros. Discovery - Foto EFE
Netflix

"Rechazamos igualar la oferta": Netflix se retira de la carrera por adquirir Warner Bros. Discovery y deja el camino libre a otro gigante del entretenimiento

Homenaje en Santiago de Chile al exteniente venezolano asesinado Ronald Ojeda - Foto: EFE
El Tren de Aragua

Estados Unidos busca extraditar a Chile a uno de los cabecillas del Tren de Aragua señalado de participar en el asesinato de Ronald Ojeda

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes
Colombia

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre