Falleció el actor estadounidense Treat Williams en un accidente de tránsito cuando iba en su motocicleta

El actor estadounidense Treat Williams conocido por sus papeles en Hair y Everwood, falleció el lunes a sus 71 años en un accidente de tránsito en Dorset, Vermont, Estados Unidos.

"Con gran tristeza informamos que nuestro amado Treat Williams falleció esta noche (lunes) en Dorset después de un fatal accidente de motocicleta", señala un comunicado emitido por la familia.

De acuerdo con Barry McPherson, agente de Williams durante más de 15, el actor murió cuando la motocicleta que conducía fue impactada por automóvil.

“Williams no pudo evitar la colisión y salió despedido de su motocicleta. Sufrió heridas graves y fue trasladado en helicóptero al Albany Medical Center de Albany, Nueva York, donde fue declarado muerto”, señaló el informe policial.

El actor estadounidense nacido en Rowayton, Connecticut ,debutó en el cine en 1975 como policía en la película ‘Héroe mortal’ y llegó a participar en más de 120 papeles en televisión y cine.

Más adelante el actor hizo parte de la película ‘Hair’ en 1979, basada en el musical de Broadway y la que lo llevó a una nominación a los Globos de Oro.

Asimismo, protagonizó la serie televisiva ‘Everwood’, en la que interpretaba a un neurocirujano que trasladaba a su familia de Nueva York a Colorado.

En los últimos años, Williams participó en la miniserie de HBO, We Own This City y fue parte del elenco de las series Chicago Fire, American Odyssey y Chesapeake Shores.