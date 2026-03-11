Fito Páez inaugura 'Casa Páez' con un campeón del mundo de la Albiceleste presente

El reconocido artista sudamericano Fito Páez inauguró este martes 'Casa Páez', tres espectáculos consecutivos con conceptos diferentes, en lugares muy representativos de su historia personal y la de Rosario, su ciudad natal.

En el evento del ganador del Latin Grammy, que precede su próxima gira internacional, estuvo presente dentro de los invitados especiales un jugador campeón del mundo con la selección de fútbol de Argentina.

Se trata de Ángel Di María, actual atacante del Club Atlético Rosario Central, a quien se le vio muy agradecido por la oportunidad de estar en el exclusivo evento de Fito Páez, a quien el "El Fideo" pareció ser muy allegado.

"Muchas gracias por recibirnos. Hermosa noche, Fito querido. Rosario siempre estuvo cerca", escribió Di María en la descripción de una foto que posteó en sus redes sociales y en la que se le ve junto al célebre cantante argentino.

El primero de estos conciertos tuvo lugar en el Teatro El Círculo, donde brindó un concierto sinfónico junto a la 'Orquesta Casa Paez' dirigida por el maestro Javier Mas y formada especialmente para el exclusivo espectáculo.

Como apertura de la velada, estuvo tocando Jorge Fandermole, uno de los músicos más representativos de la canción popular argentina y una influencia muy profunda en el arte de Fito.

La presentación de Paez constó en total de 18 canciones de toda su carrera y de su formación musical.

'Romance de la pena negra', una canción compuesta por Páez con letra de un poema de Federico García Lorca, fue la primera de la noche. Luego siguieron tres clásicos: 'Alegría a mi corazón', '11 y 6' y 'Cadáver exquisito', para dar lugar a 'Te recuerdo Amanda', canción emblema del repertorio popular latinoamericano.

La voz de Fito cautivó al público presente, incluido al icono de la 'Albiceleste', quien tenía una cita al día siguiente, el miércoles, con Rosario Central para enfrentar a Argentinos Juniors por la jornada 10 de la Primera División de Argentina.

Y es que la dupla de temas que siguió durante la noche llevaba varios años sin formar parte del repertorio de sus conciertos y constituyen la columna vertebral de su obra musical: 'Parte del aire' y 'Ambar Violeta'.

En videos que circularon en las redes sociales de las celebridades invitadas se escuchó a Fito Páez decir al comienzo: "Acá se construye. Acá no se odia. Acá se ama. A los casi 63, vengo otra vez en mi vida a poner el ladrillo del amor en la construcción del mundo".

El otro recital que forma parte de 'Casa Páez' con las canciones más emblemáticas del artista y obras que guiaron su formación musical, tendrá lugar este miércoles en el show 'Piano Solo' en el Teatro Astengo, también en Rosario.

VEA TAMBIÉN Así puede votar por Shakira tras ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll o

'Novela', su última obra publicada, se escuchará en un reconocido teatro llamado 'El Círculo' el viernes y el domingo Fito Páez ofrecerá un recital gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera, que marca a su vez el inicio de su 'Sale el Sol Tour 2026'.