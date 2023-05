Integrante del mexicano Grupo Firme está de luto: anunció la muerte de un familiar en pleno concierto

El vocalista del Grupo Firme de México, Eduin Caz, dio una importante noticia durante la segunda edición del Festival de Música Sueños 2023, que tuvo lugar el fin de semana del Día de los Caídos en Chicago.

VEA TAMBIÉN Así suena la nueva canción de Karol G que hará parte de la banda sonora en esperada película o

Durante la presentación de la banda musical, Eduin Caz, vocalista y uno de los artistas más recocidos de la industria, se dirigió al público para anunciar el fallecimiento de uno de sus familiares.

Antes de presentar al público la canción con la que cerrarían con broche de oro el evento, Caz anunció que se encontraba de luto tras la muerte de su abuela Tomasa, como le decía de cariño.

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho ya que yo soy muy sentimental aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste”, dijo el artista.

VEA TAMBIÉN Así fue la caída del cantante Bruce Springsteen en medio de uno de sus conciertos en Ámsterdam o

Aunque el artista se veía muy conmovido, no se retiró del escenario sino por el contrario, agradeció al público su apoyo y dedicó la presentación a su querida abuela.

“Muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor. Este concierto se lo dedico a mi mamá Tomasa que se encuentra en el cielo ahorita en estos momentos”, agregó.

Cabe señalar que el artista mexicano ha estado en el ojo del huracán luego de que saliera a la luz la separación con la mamá de sus hijos por una aparente infidelidad.

De acuerdo con varios medios internacionales, Eduin Caz habría pedido varias fotografías sin ropa a una mujer, lo que aparentemente causó la separación entre la pareja.