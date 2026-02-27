Este es el productor Yo Gangsta responsable del éxito musical “La Villa” de Ryan Castro, Kapo y próximamente J Balvin

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el famoso productor colombiano, oriundo de Cartagena, ‘Yo Gangsta’, relató como llego a ser una figura clave en la evolución y éxito del afrobeat latino y de la música urbana.

“Yo empecé profesionalmente a los 17 años, cuando uno quiere, uno no puede esperar como tener la preparación más grande, uno tiene que andar y prepararse en el camino”, explicó Yo Gangsta.

En su mensaje recalcó que no hay edad para empezar a construir los sueños, ya que a lo largo del tiempo, el artista ha adaptado un estilo propio, puesto que, mezcla afrobeat nigeriano con el dancehall jamaiquino y la champeta, creando una identidad afrocaribeña propia.

Su nombre en la industria viene de “Ryan Castro”, pues que “en la primera canción que trabajamos me dijo en los créditos ‘ey Yo Gangsta’, porque a mí me decían ‘Gangsta’, entonces fue como una nueva etapa en mi carrera”.

“Tengo la canción número uno actual ‘La Villa’, esa es la canción que tengo ahora con los muchachos, lo que esta pasando con Ryan, con Kapo, tener un granito de arena ahí me da mucha felicidad”.

No obstante, sus recientes éxitos lo llevaron a estar nominado al Latin Grammy y ser reconocido por la prestigiosa revista Billboard como un productor destacado.

Ahora, “esta con J Balvin, esto ha sido un sueño desde que empecé mi carrera, siempre había querido trabajar con él (…) conectamos tanto que hemos hecho como seis canciones”.

Finalizando la entrevista, el productor Yo Gangsta revela que “se viene por ahí, música genial con Balvin, más la persona que es ahora, uno no se alcanza a imaginar el gran ser humano que es”, concluyó.