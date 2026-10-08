Joe Manganiello revela la enfermedad que casi le cuesta la vida y cómo afectó su matrimonio con Sofía Vergara

Joe Manganiello decidió hablar públicamente por primera vez sobre la enfermedad autoinmune que lo afectó durante siete años y que, según sus propias palabras, estuvo a punto de quitarle la vida.

El actor reveló que sus problemas de salud comenzaron poco después de casarse con Sofía Vergara en 2015 y que esta situación terminó afectando también su relación sentimental.

Los detalles aparecen en Bloodlines, sus nuevas memorias, que serán publicadas el próximo 13 de octubre.

En una entrevista concedida a PEOPLE y publicada el 7 de octubre, el protagonista de True Blood y Magic Mike afirmó que todavía le resulta difícil creer que haya sobrevivido y describió esta etapa como una especie de renacimiento.

Todo comenzó con un fuerte dolor abdominal que incluso le impedía caminar, seguido de fiebre, lesiones en la piel con ampollas, dolores de cabeza, agotamiento y sangrado rectal. Con el paso del tiempo, su estado de salud se deterioró cada vez más.

A lo largo de esos siete años perdió aproximadamente 27 kilos y tuvo que someterse a numerosas colonoscopias. En 2016, su condición empeoró hasta el punto de requerir una cirugía de emergencia, durante la cual los médicos le extirparon una parte del intestino. Como consecuencia de la intervención, tuvo que utilizar una bolsa de ostomía debido a que no podía evacuar de manera normal.

Aunque recibió distintos tratamientos, los especialistas nunca consiguieron determinar con certeza qué enfermedad padecía. Le recetaron medicamentos para controlar el dolor nervioso, así como fármacos empleados en enfermedades como la enfermedad de Crohn y la colitis, pero, de acuerdo con el actor, ninguno logró solucionar el problema.

La intensidad del dolor también afectó sus 13 años de sobriedad. Para sobrellevar los síntomas, recurrió a hidrocodona, parches de fentanilo y marihuana. Manganiello explicó que esta situación lo hizo cuestionarse incluso su propia sobriedad, aunque consideró que en ese momento debía concentrarse en controlar el dolor y enfrentar su enfermedad.

En Bloodlines, Manganiello también habla sobre el impacto que su enfermedad tuvo en su matrimonio con Sofía Vergara. Según su versión, la relación llegó a perder prácticamente toda su carga emocional y afirma que la actriz incluso se negó a abrazarlo cuando él se lo pidió.

El actor también asegura que Vergara se burló de Bubbles, un chihuahua de apenas cinco libras que adoptó en 2019, durante uno de los momentos más complicados de su enfermedad.

Manganiello reveló además que llegó a contemplar la posibilidad de suicidarse y que decidió entregar su arma porque temía terminar haciéndose daño.

En medio de esa difícil etapa, la llegada de Bubbles representó un cambio importante en su vida. Según explicó, dejó de verse únicamente como un paciente y comenzó a asumir el papel de cuidador del animal.